Este Día de Reyes en la CDMX dominará el ambiente cálido a templado, cielo mayormente despejado y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C por la tarde y la mínima de 10°C en las primeras horas del día.
Se prevé que haya viento del norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 30 km/h. Mientras que la madrugada del miércoles 7 de enero se espera que sea muy fría, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
Esta mañana se registra mala calidad del aire por partículas PM2.5 y PM10 en la capital del país, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.
