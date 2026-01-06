Más Información

Inundan de juicios a Pemex y CFE

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

"Una cosa es no estar de acuerdo con el chavismo"; Sheinbaum señala que no se puede usar la fuerza para llevarse a un Presidente

Trump nombra a Rubio, Hegseth y Stephen Miller para coordinar transición en Venezuela; Casa Blanca toma control del proceso

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

CIA determinó que leales a Maduro garantizaban mejor la estabilidad que la oposición, según medios; postura de Marco Rubio fue clave

Este en la CDMX dominará el ambiente cálido a templado, cielo mayormente despejado y sin lluvias, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 24°C por la tarde y la mínima de 10°C en las primeras horas del día.

Se prevé que haya viento del norte de 5 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 30 km/h. Mientras que la madrugada del miércoles 7 de enero se espera que sea muy fría, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Esta mañana se registra mala calidad del aire por partículas PM2.5 y PM10 en la capital del país, de acuerdo con el Índice de Aire y Salud.

