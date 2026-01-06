Más Información

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra llevó alegría y sonrisas a niñas y niños este , con la entrega de juguetes y el desarrollo de actividades recreativas en distintos puntos de la demarcación. La edil reafirmó su compromiso con la y el bienestar de la niñez.

Las jornadas se llevaron a cabo en la Plaza Adolfo López Mateos, en la colonia Caracol; la Plaza del Ejecutivo, en la colonia Federal; la Plaza Aquiles Serdán, en la colonia Aquiles Serdán; el Parque Nicolás Bravo, en la colonia del mismo nombre; y el , en la colonia Aarón Sáenz, donde la edil Parra Álvarez estuvo acompañada por la diputada federal Elena Segura y el diputado local Israel Moreno para celebrar esta tradicional fecha.

Alcaldesa de Venustiano Carranza entrega juguetes a niñas y niños; hacen tradicional reparto de roscas de Reyes. Foto: Especial.
Alcaldesa de Venustiano Carranza entrega juguetes a niñas y niños; hacen tradicional reparto de roscas de Reyes. Foto: Especial.

Durante los eventos, Evelyn Parra entregó juguetes como balones, muñecas, patinetas, juegos de mesa, entre otros, con el objetivo de fomentar el juego, la creatividad y el desarrollo de las niñas y los niños de Venustiano Carranza en un ambiente seguro y familiar.

La celebración incluyó juegos, show de payasos, inflables, juegos mecánicos y espectáculos musicales, además del tradicional reparto de roscas de Reyes, contribuyendo a una jornada llena de alegría y convivencia.

Alcaldesa de Venustiano Carranza entrega juguetes a niñas y niños; hacen tradicional reparto de roscas de Reyes. Foto: Especial.
Alcaldesa de Venustiano Carranza entrega juguetes a niñas y niños; hacen tradicional reparto de roscas de Reyes. Foto: Especial.

Uno de los momentos más significativos fue que los Reyes Magos convivieron con niñas y niños, quienes se tomaron fotografías; además, se ofrecieron alimentos y bebidas, en el marco de una convivencia comunitaria en Venustiano Carranza.

