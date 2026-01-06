Más Información
La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra llevó alegría y sonrisas a niñas y niños este Día de Reyes, con la entrega de juguetes y el desarrollo de actividades recreativas en distintos puntos de la demarcación. La edil reafirmó su compromiso con la convivencia familiar y el bienestar de la niñez.
Las jornadas se llevaron a cabo en la Plaza Adolfo López Mateos, en la colonia Caracol; la Plaza del Ejecutivo, en la colonia Federal; la Plaza Aquiles Serdán, en la colonia Aquiles Serdán; el Parque Nicolás Bravo, en la colonia del mismo nombre; y el Parque del Obrero, en la colonia Aarón Sáenz, donde la edil Parra Álvarez estuvo acompañada por la diputada federal Elena Segura y el diputado local Israel Moreno para celebrar esta tradicional fecha.
Durante los eventos, Evelyn Parra entregó juguetes como balones, muñecas, patinetas, juegos de mesa, entre otros, con el objetivo de fomentar el juego, la creatividad y el desarrollo de las niñas y los niños de Venustiano Carranza en un ambiente seguro y familiar.
La celebración incluyó juegos, show de payasos, inflables, juegos mecánicos y espectáculos musicales, además del tradicional reparto de roscas de Reyes, contribuyendo a una jornada llena de alegría y convivencia.
Uno de los momentos más significativos fue que los Reyes Magos convivieron con niñas y niños, quienes se tomaron fotografías; además, se ofrecieron alimentos y bebidas, en el marco de una convivencia comunitaria en Venustiano Carranza.
