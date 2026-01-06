Más Información

Birmex planea alcanzar 100% de abasto de medicinas en 2029; buscan transformar modelo

Birmex planea alcanzar 100% de abasto de medicinas en 2029; buscan transformar modelo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Emilio Azcárraga Jean vende participación minoritaria de Televisa; Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia compran acciones por partes iguales

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

Trump evalúa intervención militar en Groenlandia; Casa Blanca confirma que se estudian “diversas opciones”

El alcalde de , Fernando Mercado, se disfrazó de Rey Mago y encabezó la partida de la tradicional Rosca de Reyes en un ambiente de alegría y cercanía con los vecinos, quienes disfrutaron la presencia de los , música, concursos, entrega de juguetes y muchas sorpresas.

Durante el evento dirigido a niñas, niños, vecinas y vecinos, el edil destacó la importancia de y con un espíritu comunitario. “Espero que este año lo hayan iniciado con la familia, que venga con mucha salud, con muchos éxitos y con mucha comunidad”.

Esta conmemoración recordó la importancia de compartir, convivir y mantener viva una de las tradiciones más significativas para las familias, promoviendo valores como la solidaridad, la cercanía y la alegría entre niñas, niños y personas adultas.

Lee también:

El alcalde, acompañado del director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, invitó a las niñas y niños para que asistan acompañados por un adulto a la entrega de juguetes que se llevará a cabo en diferentes puntos de la alcaldía durante toda la semana.

Además de la entrega de juguetes, habrá inflables, espectáculo para toda la familia, foto con los Reyes Magos y muchas sorpresas más.

La alcaldía reafirmó su compromiso de impulsar actividades que fomenten la unión familiar y preserven las tradiciones que dan identidad a La Magdalena Contreras a lo largo de todo el año.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]