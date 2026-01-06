Más Información
El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, se disfrazó de Rey Mago y encabezó la partida de la tradicional Rosca de Reyes en un ambiente de alegría y cercanía con los vecinos, quienes disfrutaron la presencia de los Reyes Magos, música, concursos, entrega de juguetes y muchas sorpresas.
Durante el evento dirigido a niñas, niños, vecinas y vecinos, el edil destacó la importancia de iniciar el año en unidad y con un espíritu comunitario. “Espero que este año lo hayan iniciado con la familia, que venga con mucha salud, con muchos éxitos y con mucha comunidad”.
Esta conmemoración recordó la importancia de compartir, convivir y mantener viva una de las tradiciones más significativas para las familias, promoviendo valores como la solidaridad, la cercanía y la alegría entre niñas, niños y personas adultas.
El alcalde, acompañado del director General de Bienestar Social, Edgar Barajas, invitó a las niñas y niños para que asistan acompañados por un adulto a la entrega de juguetes que se llevará a cabo en diferentes puntos de la alcaldía durante toda la semana.
Además de la entrega de juguetes, habrá inflables, espectáculo para toda la familia, foto con los Reyes Magos y muchas sorpresas más.
La alcaldía reafirmó su compromiso de impulsar actividades que fomenten la unión familiar y preserven las tradiciones que dan identidad a La Magdalena Contreras a lo largo de todo el año.
