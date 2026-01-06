Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultó lesionado tras un ataque directo con arma de fuego registrado la tarde de este martes 6 de enero de 2026, en la colonia Ermita Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon al menos cuatro disparos en la vía pública. Al acudir al Andador Joaquín Guevara, en su cruce con Andador Vicente Santa María, autoridades localizaron a un policía tendido boca arriba sobre la cinta asfáltica, inconsciente y con sangrado en la cabeza, tras haber sido blanco de una agresión directa.

Al sitio arribaron elementos del sector, así como personal de Protección Civil y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. El personal de campo informó que se trata de un elemento policial de entre 30 y 35 años de edad, quien fue trasladado por sus propios medios al Hospital de Morelos, por cercanía, para recibir atención médica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el uniformado pertenece a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial y que al momento del ataque realizaba labores de inteligencia. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar y son buscados mediante un cerco virtual implementado en la zona.

Testigos refirieron que los probables agresores serían dos hombres que escaparon a bordo de una motocicleta. Hasta el momento se desconoce el móvil del ataque.

Elementos de la SSC desplegaron un operativo de búsqueda con apoyo de los centros de monitoreo C2 y C5. Tras concluir las primeras diligencias, los servicios de emergencia se retiraron del lugar.

