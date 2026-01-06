Las tres presas que conforman al Sistema Cutzamala que suministran a la CDMX y parte del Estado de México, arrancaron este 2026 con un 90.7% de llenado, equivalente a 709.71 millones de metros cúbicos de agua, al corte del 5 de enero, esto es el mejor nivel de almacenamiento en los últimos seis años.

Durante la primera sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas de la Conagua, se dio a conocer que la Presa Valle de Bravo tiene un 94.1% de llenado; la Presa Villa Victoria tiene un 86.8%; mientras que la Presa El Bosque, alcanzó un 87.6% de llenado.

Lee también: CDMX apuesta por el reciclaje urbano; Brugada va por transformar llantas en impermeabilizante para escuelas

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), precisó que en lo que va de enero de este año no se han registrado precipitaciones en el Sistema Cutzamala.

Indicó que, en comparación con la misma época de 2025, a estas alturas las presas del Cutzamala “se contaba con un poco más de la mitad del almacenamiento, es decir 63% contra 90.7%.

“Podemos confirmar que, al 5 de enero, tenemos el mayor almacenamiento en seis años”, confirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr