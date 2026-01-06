Más Información
"¿Para este año tienen pensado ya cambios en su gabinete?", se le preguntó en la conferencia matutina.
"No", respondió la Mandataria federal en su conferencia matutina de este martes 6 de enero
Antes de concluir el año hubo diversos cambios en su gabinete federal, el principal fue que Ernestina Godoy, que dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia para ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la renuncia de Alejandro Gertz Manero.
El 17 de diciembre a la Consejería Jurídica llegó Esthela Damián Peralta, quien fue subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.
Y antes de concluir el año, Sheinbaum Pardo anunció que Miguel Torruco Garza se integraba al gabinete federal como Subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras la salida de Esthela Damián.
