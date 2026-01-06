Más Información

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Ven premura en trenes usados del Interoceánico; Marina dice que se adecuaron

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Infancias toman el micrófono en la mañanera por Día de Reyes; Sheinbaum destaca fortalecimiento en programas de educación

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

Venezuela y Cuba publican listas de 55 militares muertos en ataque de EU a Caracas; custodia de Maduro, asesinada "a sangre fría", acusan

"¿Para este año tienen pensado ya cambios en su ?", se le preguntó en la conferencia matutina.

"No", respondió la Mandataria federal en su conferencia matutina de este martes 6 de enero

Antes de concluir el año hubo diversos cambios en su gabinete federal, el principal fue que , que dejó la Consejería Jurídica de la Presidencia para ser titular de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la renuncia de

El 17 de diciembre a la Consejería Jurídica llegó , quien fue subsecretaria de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

Lee también

Y antes de concluir el año, Sheinbaum Pardo anunció que se integraba al gabinete federal como Subsecretario de Prevención dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras la salida de Esthela Damián.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]