El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que propone reformar Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2026, para derogar el impuesto de 8% a videojuegos violentos.

Dicho gravamen fue avalado en noviembre del año pasado, y anteriormente no estaba establecido; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto, el 31 de diciembre, para otorgar un estímulo fiscal y no se cobre dicho impuesto.

Al respecto, el vicecoordinador económico del GPPAN, Héctor Saúl Téllez, advirtió que dejar el impuesto en la ley, aunque no se aplique, conlleva mayor carga de trabajo para el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“(Sheinbaum) se fue por el camino más fácil, pero el que más cargas burocráticas impone a los contribuyentes, se fue por el camino del decreto presidencial para dar un 100% de estímulos al cobro de este impuesto para que en la realidad fuera tasa 0 del cobro de este impuesto; sin embargo, este camino trae consigo la acreditación y trámites burocráticos ante el SAT que perjudican a productores, vendedores y consumidores”, expresó.

El legislador panista señaló que la ley no especifica quién debe soportar la carga del impuesto, ni la mecánica exacta en entornos digitales, lo genera incertidumbre jurídica sobre los sujetos obligados.

