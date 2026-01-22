Líderes del Partido Acción Nacional (PAN) acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir que la reforma electoral contenga sanciones claras para candidatos y partidos que acepten financiamiento del crimen organizado, como la nulidad de las elecciones y la pérdida del registro a los partidos donde se compruebe esa intromisión de organizaciones criminales.

“Nosotros formalmente proponemos y le lanzamos el reto a Morena y a la presidenta (Claudia Sheinbaum), que es quien está redactando esta ley: ¿estarían dispuestos a que, en la reforma electoral, genere la nulidad inmediata de cualquier elección o, incluso, la desaparición de un partido político, su registro, su existencia misma, si se comprueba que tiene nexos o financiamiento o apoyo del crimen organizado?”, dijo Jorge Romero, presidente nacional del PAN.

En conferencia de prensa, el blanquiazul también aseguró que la reforma electoral busca otorgar el poder total a Morena, como nuevo partido hegemónico, y que entre los líderes hay “tanta soberbia” que “ni a sus aliados les quiere abrir el micrófono” en la reforma electoral.

Lee también Diálogo con el Verde y PT va "por buen camino", dice Segob sobre reforma electoral; revisan disminución de pluris

“Esto no es una reforma electoral, esto es un proyecto –como todo lo que hace Morena, un proyecto político, ideológico, para perpetrarse eternamente en el poder y lo estamos diciendo tal cual (…) todas las reformas electorales han buscado quitarle poder al poder y este busca todo lo contrario”, apuntó Jorge Romero.

Propuestas del PAN para la reforma electoral

Ente las propuestas de Acción Nacional que, consideran, deben integrarse a una reforma electoral –que, afirmaron, México sí necesita—está la eliminación de los criterios que otorgaron a Morena, en 2024 la sobrerrepresentación de más de 20 puntos en la Cámara de Diputados.

Los panistas también aseguraron que la reforma electoral no debe incluir la eliminación de la representación proporcional en ambas cámaras del Congreso, ni el recorte de financiamiento público a los partidos o un tope al gasto del INE.

Lee también Sheinbaum, en pro de minorías y contra pluris

“Bajo ninguna circunstancia estaremos a favor de reducir o topar el financiamiento de las autoridades electorales, ni federales ni de los estados. El nivel de incongruencia es que pretenden triplicarles el trabajo sin que haya más recursos, poniendo en juego la democracia”, señaló Romero.

Romero detalló que, en el Congreso, no van a ir en contra de la reforma electoral “por el simple hecho de ir en contra”, sino en partes, y siempre dependiendo de su contenido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro