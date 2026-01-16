Recientemente, Fortnite, uno de los videojuegos más populares de la actualidad, recibió una multa en Países Bajos de 1 millón 125 mil euros por realizar prácticas comerciales desleales.

De acuerdo con información de EFE, la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM) acusó al videojuego de manipular a menores de edad para realizar compras a través de una sensación llamada "escasez artificial".

Por otro lado, ha relegado las opciones de salir de la tienda y destaca las opciones de realizar una compra, además que hay una presión de tiempo para comprar los objetos antes de que pasen 24 horas.

En este sentido, se le ha acusado a la plataforma de fomentar la presión psicológica en menores de edad para realizar compras en el videojuego. Y este no es el único que ha estado en ojo del huracán, ya que Roblox ha sido acusado de ser un "enjambre de depredadores sexuales".

¿Cómo proteger a tus hijos de los juegos online? Imagen: Unsplash

Y esto es solo un ejemplo, pues esto ocurre con varios títulos populares de la actualidad. Ante este contexto, es importante tomar en consideración medidas preventivas para que los niños se mantengan a salvo de los videojuegos online.

¿Cómo mantener a los menores seguros con los juegos en línea?

De acuerdo con estadísticas de NetSmartz, los niños pasan más tiempo en internet que antes. El 93% de los niños de entre 12 y 17 años tiene presencia en línea, y el 75% del mismo grupo tiene teléfonos celulares. Mientras que 73% de los adolescentes tiene perfiles en redes sociales como Facebook.

Esto expone a los menores a diferentes situaciones que ponen en riesgo su integridad, incluso al jugar videojuegos ya que varios de ellos no han demostrado una seguridad pertinente para niñas y niños.

Kasperky, compañía de seguridad en línea, señala que los menores pueden tener contacto a través de estos medios con personas indeseables en las que se incluyen:

Depredadores

Acosadores cibernéticos

Estafadores de phishing

Además, se pueden exponer a consumir contenido inapropiado como:

Contenido sexualmente explícito,

Contenido violento o gráfico.

Contenido obsceno o inadecuado para la edad.

Descarga de materiales pirateados.

La compañía asegura que se detectaron más de siete millones de ataques a juegos infantiles. Por ello, Kaspersky recomienda medidas preventivas para mantener su seguridad.

Software de control parental para administrar el tiempo que su hijo pasa en línea. Programas de software antivirus. Respeto mutuo para establecer reglas, a su vez que exista la confianza para señalar cuando sienta que algo está fuera de lo normal.

