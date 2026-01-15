Fortnite, el videojuego multiplataforma gratuito que se ha convertido en un fenómeno entre chicos y grandes a nivel mundial, recientemente fue multado en Países Bajos por realizar prácticas comerciales desleales.

De acuerdo con información de EFE, la Autoridad Neerlandesa para Consumidores y Mercados (ACM) acusó al videojuego de manipular a menores de edad para realizar compras a través de una sensación llamada "escasez artificial".

Es decir, el videojuego promovía a través de mensajes la necesidad de obtener skins, regalos especiales y otros artículos para mejorar la experiencia del juego y del personaje que se utilizaba. Asimismo, el videojuego cuenta con botones que incitan a obtener el producto, tales como "consíguelo ahora" o "hazte con ello".

Por otro lado, ha relegado las opciones de salir de la tienda y destaca las opciones de realizar una compra, además que hay una presión de tiempo para comprar los objetos antes de pasen 24 horas.

En este sentido, Fortnite ha recibido una sanción de 1 millón 125 mil euros, además que se ven obligados a modificar los aspectos de su tienda de objetos con el fin de no fomentar la presión psicológica en menores para realizar compras en los videojuegos.

Sin embargo, esta no sería la primera vez que Fortnite se ve envuelto en una demanda o multa, ya que anteriormente se ha visto acusada de manipular o engañar a menores de edad para que realicen ciertas acciones dentro del videojuego o incluso se le ha acusado de ser tan adictivo como el tabaco.

Fortnite acusado de generar sensación de miedo

En 2022, Fortnite fue acusado de generar una sensación de "FOMO" (Fear Of Missing Out o miedo a perderse algo). La demanda fue presentada por un grupo de padres de familia que acusaban de producir dicha sensación por la forma en la que se presentaban sus juegos a través de la tienda.

De acuerdo con la demanda, Epic Games —empresa creadora de Fortnite— recurrió a “prácticas engañosas a gran escala” para atraer a menores de edad al videojuego. No obstante, padres de familia señalaron que el impacto recaía directamente en los niños, ya que estas estrategias aprovechaban sus vulnerabilidades y les generaban ansiedad ante la posibilidad de quedarse “atrás” frente a sus amigos.

Esta acusación fue la que dio como resultado la reciente multa que recibió el videojuego en Países Bajos.

Fortnite tan adictivo como el tabaco

De acuerdo con información de la BBC, también en 2022 el videojuego fue acusado de generar adicción tanto como lo hacía un tabaco. Según tres padres de familia señalaron que sus hijos renunciaban a dormir, comer y ducharse debido a que eran adictos al videojuego.

Por su parte, en un comunicado, Epic Games dijo que tenía "controles parentales líderes en la industria que permiten a los padres supervisar la experiencia digital de sus hijos".

Además señaló que los padres pueden recibir informes sobre el tiempo de juego para que registran la cantidad de tiempo que su hijo juega cada semana. Asimismo que requieren el permiso de los padres antes de realizar compras.

"Planeamos luchar contra esto en los tribunales. Creemos que la evidencia demostrará que este caso carece de fundamento", añadió.

En febrero de 2023, la Corte de Apelaciones de Quebec rechazó una apelación de Epic Games para desestimar el caso, lo que permitió que la demanda continuara su curso legal que continua hasta el día de hoy.

Fortnite reembolsa a jugadores

En 2023, la Comisión Federal de Comercio, (FTC, por sus siglas en inglés) emitió una orden que requiere que Epic Games pague 245 millones de dólares a los consumidores, después de que se le acusara a la compañía de utilizar patrones oscuros para engañar a los jugadores para realizar compras no deseadas y dejar que los niños acumularan cargos no autorizados.

Según la orden de la FTC, el dinero pagado se utilizaría para reembolsar a los consumidores. Además que se le prohibió a la compañía cobrar a los consumidores mediante el uso de patrones oscuros o de cualquier otro modo sin obtener su consentimiento expreso.

Epic Games acordó pagar 245 millones de dólares para resolver las acusaciones de la FTC.

