Google México anunció el nombramiento de Sebastián Valverde como su nuevo Director General, un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa para la compañía en uno de sus mercados más relevantes de América Latina.

Valverde ocupa el cargo después de que Julian Coulter dejara el cargo en noviembre para unirse al equipo de Estados Unidos en el cargo de Director General de la vertical de Alimentos, Bebidas y Restaurantes de la firma.

De acuerdo con un comunicado de Google, el cambio de liderazgo ocurre en un momento de expansión acelerada del ecosistema digital en el país y refuerza la apuesta de largo plazo de la tecnológica por el talento y la innovación local.

Google México nombra a Sebastián Valverde como nuevo Director General. Imagen: especial

¿Quién es Sebastián Valverde?

Sebastián Valverde cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria digital y una trayectoria consolidada dentro de Google, a la que se incorporó en 2010 en la operación de Argentina como Director Comercial del equipo de Grandes Clientes.

Desde esa posición, estuvo a cargo de verticales estratégicas como retail, automotriz, finanzas, tecnología, telecomunicaciones y clasificados, sectores clave para el crecimiento del negocio publicitario y digital en la región.

Su carrera dentro de la compañía ha incluido responsabilidades internacionales. En 2013 realizó una asignación temporal en las oficinas de Google en Nueva York, enfocada en el impulso del sector retail, y posteriormente lideró la sede de Miami, desde donde gestionó el desarrollo del negocio de agencias de medios y creativas en Hispanoamérica.

Además, coordinó equipos regionales de datos, productos y soluciones de publicidad, áreas fundamentales para la evolución de las plataformas de Google en mercados emergentes.

Valverde también ha encabezado de manera interina las operaciones de Google en Chile y Colombia en 2014, así como en México en 2016, lo que le ha permitido construir una visión integral del negocio y del comportamiento de los mercados latinoamericanos.

Asimismo, Google apunta que su liderazgo, consolidó a la oficina de Miami como un referente de colaboración regional y construcción de comunidad, un enfoque que ahora busca trasladar a la operación mexicana.

¿Cuál es el objetivo de Valverde para Google México?

“México es un polo de talento y creatividad sin límites. Mi objetivo es llevar esa energía al siguiente nivel, construyendo sobre la base sólida que ya tenemos y acelerando la innovación para que nuestras soluciones y tecnología lleguen cada vez a más personas y tengan un impacto positivo y transformador en la sociedad”, señaló Valverde a través del comunicado oficial de Google.

Su llegada como Director General de Google México se da en un contexto en el que la compañía enfrenta retos regulatorios, de competencia y adopción tecnológica, pero también oportunidades para ampliar su impacto en el desarrollo digital y económico del país.

