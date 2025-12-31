La secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer diversas acciones para las simplificación de trámites ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a favor de la mejora regulatoria.

Ello con base en el Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos que tiene por objeto eliminar costos a efecto de facilitar el acceso y obtención de los trámites y servicios con la habilitación de herramientas digitales.

Además, con el establecimiento de plazos de respuesta menores a los máximos previstos, la extensión de vigencia de las resoluciones, la eliminación de requisitos y costos burocráticos, así como la implementación de cualquier otra acción de mejora, simplificación y digitalización de trámites y servicios materia de la competencia de los sujetos obligados.

Para ello, la CNBV realizó la fusión de diversos trámites relacionados con la solicitud de autorización de registros contables especiales y criterios contables especiales, aplicable a almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y casas de bolsa.

También para las entidades de ahorro y crédito popular, instituciones de crédito, sociedades controladoras de grupos financieros, fondos de inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión o sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, socios liquidadores y las cámaras de compensación.

Incluye además a las instituciones de financiamiento colectivo, instituciones de fondos de pago electrónico y a los organismos de fomento y entidades de fomento.

Realizó el establecimiento de plazos de respuesta menores respecto de las solicitudes de autorización previstas.

Eliminó registros respecto de solicitudes y procedimientos gestionados a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, y para los trámites correspondientes a la autorización para la apertura de cuentas y subcuentas en los estados financieros de las entidades financieras supervisadas.

Se elimina el registro en el inventario del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, de las siguientes solicitudes y procedimientos, debido a que los mismos se gestionan para su atención y resolución en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

