Señor Director:

Sobre la columna publicada el 20 de diciembre de 2025 en la edición digital de EL UNIVERSAL, firmada por Salvador García Soto, en la que se hace referencia a Finsus, me permito hacer las siguientes aclaraciones:

Finsus no mantiene vínculo operativo, financiero, corporativo ni de gobierno con CIBanco. En ese sentido, el presidente y accionista de Finsus, Norman Hagemeister Rey, concluyó su participación en el Consejo de Administración de CIBanco el 9 de diciembre de 2022, lo cual consta en escritura pública.

De igual forma, desde septiembre de 2022 y abril de 2023 no existe participación accionaria alguna de Patricia Armendáriz ni de miembros de su familia en Finsus, al haber sido adquiridas en su totalidad dichas acciones mediante contratos debidamente formalizados. Por su parte, Jorge Rangel de Alba dejó de ser accionista de Finsus el 2 de enero de 2025, cuando tenía apenas un 0.22%.

Finsus es una institución financiera mexicana que opera bajo la supervisión permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cumpliendo estrictamente con la regulación en materia financiera, de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como con los estándares vigentes de gobierno corporativo. Se trata de una entidad independiente, con operación y administración propias.

Carlos Marmolejo, CEO de Finsus