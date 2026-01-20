Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cómo desvincular un número en línea? conoce el paso a paso

Ante el revuelo generado por el Registro obligatorio de celulares 2026, la medida que busca asociar los números telefónicos con la identidad de su titular por medio de la Clave Única de Registro (CURP) y una identificación vigente; las dudas sobre el proceso continúan generando interés entre los usuarios.

Este trámite entró en vigor el pasado 9 de enero con la finalidad de una mayor transparencia en el uso de servicios de telecomunicaciones, así como frenar los delitos asociados con los controles de seguridad en las compañías.

Entre las dudas de los consumidores, destaca la desvinculación de una línea antigua o no reconocida para que no quede asociada al nombre de su propietario anterior en el padrón, por ello a continuación te diremos como realizar esta aclaración.

Conoce el proceso para realizar la vinculación de tu línea telefónica con tus datos personales. Foto: Freepik

¿Cómo desvincular un número del Registro obligatorio de celulares 2026 en línea?

Este trámite se puede realizar en línea o de forma presencial acudiendo directamente a cualquier Centro de Atención a Clientes de la compañía de tu número celular con los siguientes documentos de identificación:

Identificación oficial con foto (INE, Pasaporte, cartilla militar)

CURP

Para realizar la desvinculación en línea, podrá solicitarse a través de la página de la compañía telefónica y el proceso es muy similar al registro.

Se requerirá la captura del INE o una idenficación oficial con foto.

o una idenficación oficial con foto. Posteriormente se solicita al usuario o titular una “Prueba de Vida” para avalar que se trata de la misma persona.

para avalar que se trata de la misma persona. El siguiente paso es la confirmación de la disociación de la relación entre la línea telefónica con el titular . Cabe destacar que se permite un máximo de tres intentos para realizar el trámite exitosamente.

de la disociación de . Cabe destacar que se permite para realizar el trámite exitosamente. Una vez completado el proceso, llegará una notificación que confirmará la desvinculación.

De acuerdo con el Diario Oficial de Federación, para mayor transparencia se generará un folio identificador único para cada desvinculación, que incluye fecha y hora en la que se realizó la operación, así como una alerta vía SMS al titular.

Registro de líneas móviles. Foto: Unsplash

