El presidente estadounidense, Donald Trump, ha insistido una y otra vez en que él no sabía nada sobre los abusos sexuales cometidos por Jeffrey Epstein. Sin embargo, archivos del caso del financista pederasta revelan que, en 2006, Trump llamó a la policía de Palm Beach para decirle que las actividades de Epstein con adolescentes eran bien conocidas no sólo en Nueva York, sino en Palm Beach.

Uno de los archivos del caso difundidos por el Departamento de Justicia es de una entrevista realizada en octubre de 2019 a Michael Reiter, quien fuera jefe de la policía de Palm Beach en julio de 2006, cuando se hizo pública una acusación penal contra Epstein por delitos sexuales. Medios estadounidenses como el Miami Herald y CNBC han dado a conocer el contenido de la entrevista.

Aunque el nombre de Reiter aparece tachado en el documento, éste identifica al entrevistado como la persona que era jefe de policía de Palm Beach en el momento de la investigación del departamento sobre Epstein. Y esa persona era Reiter.

En la entrevista, Reiter dijo que Trump le dijo: “Menos mal que lo están deteniendo, todo el mundo sabía lo que estaba haciendo”.

Reiter señaló a los agentes del FBI que Trump también le dijo que Ghislaine Maxwell, exnovia y socia de Epstein, era la “agente operativa” de éste y que ella “es malvada. Deberían enfocarse en ella”.

La investigación sobre Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años informaron que había sufrido abusos en la casa del millonario en Palm Beach, Florida.

La policía identificaría al menos a 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria 200 o 300 dólares para que le dieran masajes sexualizados.

🚨 BREAKING: Files confirm Donald Trump BLEW THE WHISTLE on Jeffrey Epstein's disgusting activities in a 2006 phone call with the police



"TRUMP was one of the very first people to call" 👀



Trump said Ghislaine Maxwell is "evil" and "focus on her"



Democrats are SPEECHLESS. pic.twitter.com/Ak3CysQb1U — Eric Daugherty (@EricLDaugh) February 10, 2026

Cuando el FBI se unió a la investigación, los fiscales federales redactaron acusaciones para imputar a Epstein y a algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y pagos a las niñas. Pero en su lugar, el entonces fiscal de Estados Unidos en Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió que Epstein se declarara culpable de cargos estatales de solicitar prostitución de una menor. Sentenciado a 18 meses de cárcel, el magnate fue liberado a mediados de 2009.

Sin embargo, en 2018, una serie de historias del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad llevó a los fiscales federales de Nueva York a revisar las acusaciones.

Epstein fue detenido en 2019 y la entrevista a Reiter se dio en el marco de las investigaciones conta el financista en aquel momento. Epstein se quitó la vida en prisión, mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Foto sin fecha de la colección personal del pederasta Jeffrey Epstein, proporcionada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el 12 de diciembre; muestra al presidente estadounidense Donald Trump, al financista y una mujer desconocida. Foto: AFP

De acuerdo con la versión de Reiter, Trump le dijo que “una vez estuvo cerca de Epstein cuando había adolescentes presentes y que [Trump] se largó de allí”. El republicano también habría dicho a Reiter que echó a Epstein de su club Mar-a-Lago.

Cuestionado, en 2019, sobre si sabía que Epstein había abusado sexualmente de menores, Trump aseguró: “No tenía ni idea”.

El documento de la entrevista se da a conocer el mismo día en que Maxwell compareció por videoconferencia ante congresistas.

Maxwell, de 64 años, es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein. Fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores para el financista y cumple una condena de 20 años de cárcel.

En su comparecencia, se acogió a la Quinta Enmienda, que la protege de declarar si lo que dice puede implicarla en algún delito.

El abogado de Maxwell, David Markus, afirmó en un comunicado que su cliente "está dispuesta a hablar plena y honestamente si el presidente Trump le concede el indulto".

Markus también dijo que Trump y el expresidente demócrata Bill Clinton, ambos amigos de Epstein en el pasado, son "inocentes de cualquier delito". "Solo la señora Maxwell puede explicar por qué", afirmó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

