Como parte de las obras del tren que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó que está por concluir la ampliación de vías en la estación Buenavista del Tren Suburbano.

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, Lajous detalló que en los próximos días iniciarán las pruebas dinámicas del sistema ferroviario y las pruebas del sistema de señalización y control (ATMS).

Además, señaló que el trabajo civil en los accesos a estaciones se encuentra prácticamente concluido, mientras continúan las labores de instalación de infraestructura para permitir pruebas integrales desde Buenavista hasta el AIFA.

“Vamos conforme al calendario que les presentamos hace unas semanas. Y lo importante es que ahorita ya están terminando lo que llamamos las pruebas de concordancia”.