Más Información

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Captan golpiza de uniformados a joven en Peribán, Michoacán; Sedena da vista al MP para investigar

Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa

Reforma electoral, sin acuerdo aún con el PT y Verde: Monreal; asegura que Morena "respaldará en todo" la iniciativa

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

La Suprema Corte de Justicia de la Nación () intervino en la resolución de un caso de secuestro agravado para que se juzgue con a mujeres que participan en delitos cuando realizan labores de cuidado.

Se trata de la condena interpuesta hacia una a más de 27 años de prisión porque de acuerdo al testimonio de la víctima, fue quien la alimentó en el lugar donde permanecía privada de la libertad.

El Máximo Tribunal consideró que para resolver el amparo no se tomaron en cuenta posibles factores violencia y de subordinación que pudo enfrentar la mujer por su condición de ser joven, madre soltera y contar solo con escolaridad básica.

Lee también

En este punto es importante mencionar que la mujer argumentó durante el juicio que su detención fue ilegal, que se tomaron fotografías sin su consentimiento y que no se investigó la tortura que denunció.

Además, la víctima comentó que tanto ella como la mujer acusada permanecieron en la misma cama, donde las dos estuvieron amarradas en algunos momentos.

Por lo que la Corte ordenó que se verifique si algunas de las pruebas que se usaron para condenarla fueron obtenidas de manera legal y en caso de no ser así, se deberá valorar nuevamente el testimonio de la víctima.

Lee también

En este sentido, se deberá analizar si la mujer participó como coautora del delito o si su intervención se limitó únicamente a realizar actividades de cuidado o alimentación de la víctima, sin participar en otras relacionadas con el secuestro. Por tanto, su responsabilidad será evaluada bajo estos criterios.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

js/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]