Tras haber presentado su propuesta de reforma electoral y el “Decálogo por la Democracia”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró lo referente a la reducción de tiempos en radio y televisión de 48 a 35 minutos.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que cuando se trate del uso de inteligencia artificial (IA), se tiene que mostrar un mensaje del uso de este recursos.

“No son tiempos del Estado mexicano, son tiempos en el periodo electoral, solamente en el tiempo electoral para los partidos políticos. Nada más en el periodo de precampaña y campaña.

Lee también Reforma cepilla parejo a aliados y opositores

“Hoy, la forma de comunicarse en una buena parte, es por las plataformas, por las redes sociales, es más, la mayor parte de la influencia de las campañas viene por las redes”, dijo al señalar que la televisión y la radio tienen cada vez menos impacto.

Aseguró que fueron las propuestas que se hicieron durante los foros y la Comisión Presidencial para la reforma electoral por lo que se consideró esta reducción en los medios.

“Pero no tiene que ver con los tiempos oficiales del gobierno para comunicar (...). Es nada más en el periodo de campañas”, recalcó.

Lee también Escoltas de “El Mencho” estaban equipados con lanzagranadas y barretts

“Muchas veces hay un hartazgo de la ciudadanía al final, de la cantidad de spots que se ponen por la cantidad de tiempo que se utiliza, entonces se consideró por parte de la Comisión que será un tiempo suficiente”, agregó.

Sobre las plataformas digitales, indicó que en “algún momento” hay que revisar su regulación.

Al señalar que la IA se usa mucho para las noticias falsas, la Presidenta dijo que es esperable que en la campaña del 2027 se utilice muchísima.

“Si usas inteligencia artificial, es obligatorio que le pongas ´inteligencia artificial´, de tal manera que quien lo está viendo, pues sepa que es inteligencia artificial lo que se está utilizando”, apuntó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr