México llega al 8M con 6 mil 440 feminicidios en los últimos siete años; reportan más de 28 mil desaparecidas y no localizadas en 2025

Alcaldesa de San Cristóbal sale en defensa de sus hijos tras polémica por autos de lujo; son de mi padre Elio Ricci, dice

"Falso que AMLO esté internado en el Hospital Central Militar"; Ignacio Mier llama a no caer en fake news

Aplican Plan DN-III por incendio en pozo petrolero en Las Choapas, Veracruz; fuego está fuera de control

¡Tómalo en cuenta! Esta es la ruta de la marcha del 8M en CDMX; habrá cierres viales

Morena prevé elegir a sus candidatos para 2027 a mediados de junio; definen reglas de la contienda

En el marco del que se conmemora este 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las adolescentes a no permitir que nadie les robe sus sueños y aseguró que pueden convertirse en lo que deseen si continúan con sus estudios.

Durante una gira de trabajo por el Estado de México, la mandataria encabezó la inauguración de un Bachillerato Nacional en Chimalhuacán, donde aprovechó para enviar un mensaje a estudiantes de nivel medio superior sobre la importancia de la educación y el respeto entre jóvenes.

“Les digo, no dejen que nadie le robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Y a todos los jóvenes hay que respetarnos, nada de violencias contra las mujeres, ni entre ustedes. Nada. Cero”, expresó la presidenta.

El acto se realizó acompañada por la gobernadora del Estado de México, , así como por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, quienes coincidieron en que ampliar la cobertura educativa es clave para ofrecer más oportunidades a los jóvenes.

Durante su mensaje, la presidenta también hizo un llamado a las y los adolescentes a continuar con sus estudios y no abandonar la escuela, al señalar que la educación es una herramienta fundamental para construir un mejor futuro.

