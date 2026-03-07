En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las adolescentes a no permitir que nadie les robe sus sueños y aseguró que pueden convertirse en lo que deseen si continúan con sus estudios.

Durante una gira de trabajo por el Estado de México, la mandataria encabezó la inauguración de un Bachillerato Nacional en Chimalhuacán, donde aprovechó para enviar un mensaje a estudiantes de nivel medio superior sobre la importancia de la educación y el respeto entre jóvenes.

“Les digo, no dejen que nadie le robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Y a todos los jóvenes hay que respetarnos, nada de violencias contra las mujeres, ni entre ustedes. Nada. Cero”, expresó la presidenta.

Lee también Sheinbaum llama a estudiantes a decir no a las drogas y terminar la preparatoria; visita CBTis 296 en el Edomex

El acto se realizó acompañada por la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, así como por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, quienes coincidieron en que ampliar la cobertura educativa es clave para ofrecer más oportunidades a los jóvenes.

Durante su mensaje, la presidenta también hizo un llamado a las y los adolescentes a continuar con sus estudios y no abandonar la escuela, al señalar que la educación es una herramienta fundamental para construir un mejor futuro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm