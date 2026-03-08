Senadoras del del PRI alzaron la voz y exigieron a las autoridades federales combatir la inseguridad y frenar la violencia, discriminación y desaparición de mujeres, en lugar de pronunciar falsos discursos en esta fecha, mientras el resto del año siguen ignorando las demandas sin atender inmediatamente la problemática nacional.

La senadora Carolina Viggiano Austria, de Hidalgo, señaló que el gobierno de Morena asegura que es tiempo de las mujeres, pero la realidad en México tiene otros datos y son escalofriantes. “La impunidad no ha bajado, solo ha cambiado el discurso. La exigencia es: justicia, presupuesto, seguridad y sobre todo un sistema nacional de cuidados. Sigamos juntas desnudando las mentiras del bienestar”, enfatizó.

Cristina Ruiz Sandoval, del Estado de México, señaló que mientras el gobierno se acostumbra a las cifras, las mujeres no pueden ni deben acostumbrarse al dolor. “Nos falta que la justicia llegue a tiempo, salud digna, protección real y una autoridad que actúe, no que administre la tragedia. No queremos discursos, queremos resultados”, exigió.

La senadora colimense Mely Romero Celis aseguró que las mujeres marchan cada 8 de marzo porque las madres buscadoras son ignoradas en lugar de ser apoyadas. “Las mujeres marchan porque siete de cada 10 siguen sufriendo violencia, 40 por ciento acoso sexual y todas vemos que aún hace falta justicia. Se marcha porque estas no son narrativas ni discursos, son datos oficiales y cada 8 de marzo debemos seguir alzando la voz hasta que estas cifras bajen”, señaló.

La senadora Anabell Ávalos Zempoalteca, de Tlaxcala, dijo que mientras en México miles de mujeres continúan desapareciendo, muchas madres recorren caminos, campos y oficinas, haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. “Hoy 8 de marzo exigimos verdad, justicia y respuestas reales. Por ellas, por sus hijas, por todas. Hoy y todos los días. Ni una más”, demandó.

Claudia Anaya Mota, senadora del PRI. Foto: Archivo El Universal

Claudia Anaya Mota, de Zacatecas lamentó que en su estado natal las mujeres siguen viviendo represión, violencias y feminicidios. “Es muy importante que hagamos conciencia de todos los retos que nos faltan por superar como mujeres. Es muy importante que exista una sociedad preparada, capacitada, en donde hombres y mujeres entendamos las problemáticas que se viven, para que de esta manera podamos enfrentarlas juntas y juntos”, puntualizó.

La senadora Karla Toledo Zamora, de Campeche, señaló que la violencia y la desigualdad que enfrentan millones de mujeres en México obligan a mantener la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades en ámbitos como el trabajo, la educación y la participación política.

Finalmente, Paloma Sánchez Ramos denunció que Sinaloa es primer lugar en feminicidios a nivel nacional y que la capital del estado, Culiacán, es el lugar más peligros para las mujeres en México.

