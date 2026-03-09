En todo el país, miles de mujeres salieron ayer a marchar para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales, y para reclamar el respeto a sus cuerpos y a sus derechos.

En el Día Internacional de la Mujer, estudiantes, jóvenes trabajadoras, madres de familia con sus hijas pequeñas y abuelas unieron sus voces a las de madres buscadoras, a familias que no están completas porque les faltan sus hijas, sus hermanas o sus amigas. Todas tomaron las calles de decenas de ciudades con pancartas y exigiendo justicia por las que ya no están.

En Cuernavaca, Morelos, la movilización estuvo marcada por los feminicidios de Kimberly y Karol, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinadas en las últimas semanas.

Miles de mujeres marcharon en Zacatecas para exigir justicia ante la violencia de la que son víctimas. Foto: Diana Valdez / EL UNIVERSAL

La marcha partió desde la UAEM, en la parte norte de Cuernavaca, y al llegar a la glorieta de Tlaltenango las esperaban contingentes de buscadoras y familiares de personas desaparecidas, así como estudiantes de diferentes regiones del estado.

Miles de mujeres condenaron al Estado por negar el acceso a la justicia a las familias de las mujeres víctimas de feminicidio; al Poder Legislativo, por su renuencia a despenalizar el aborto, y al Poder Judicial, por dilatar los procesos en casos de violencia vicaria.

También gritaron consignas contra la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Viridiana León Hernández, a quien acusaron de omisión y negligencia por la inseguridad que priva en la universidad.

En Tapachula, en la frontera sur de Chiapas, salieron a las calles mujeres de todas las edades. Foto: María de Jesús Peters / EL UNIVERSAL

El bloque negro realizó pintas con consignas y exigencias de justicia en una iglesia católica y varios edificios públicos. Al llegar al zócalo encontraron el Palacio de Gobierno amurallado, por lo que arrojaron bombas molotov.

En Culiacán, Sinaloa, recordaron que suman ya 19 mujeres asesinadas en lo que va del año.

Frente al Palacio Municipal de Culiacán, contingentes iniciaron la marcha cargando un ataúd y abriéndose paso al son de un tambor, rumbo al Palacio de Gobierno.

Entre las asistentes estaba la señora Rosalinda, quien llevaba una enorme pancarta con la foto de su hija Karely Aispuro Cabanillas, de 25 años, quien fue asesinada. Reclamó la lentitud con la que se desarrolla el juicio contra el asesino, pues cambió de identidad, y que puede estar relacionado con otros homicidios de mujeres.

En Oaxaca, la policía estatal desalojó por la fuerza a las mujeres que participaron en la marcha. Foto: Edwin Hernández / EL UNIVERSAL

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la consigna fue “¡Justicia para las doctoras!”, en apoyo a las dos médicas residentes, quienes el 30 de diciembre de 2025 fueron víctimas de una agresión sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

Daniela García, una de las víctimas, levantó la voz y denunció la falta de apoyo por parte de la institución. Exigió que se condene al violador, que se garantice la seguridad para todas las mujeres, niñas y niños que se encuentran en todos los hospitales; que los hospitales estén dirigidos por personas que se interesen por su personal y por los pacientes.

“Hoy levantamos la voz para decir que merecemos estudiar, trabajar, caminar y vivir sin miedo. A todas las mujeres que hoy marchan, quiero decirles algo de corazón: ¡gracias por sostenernos cuando más lo necesitábamos!”, expresó Daniela.

En Puebla, las mujeres recordaron a las víctimas de feminicidios ocurridos en la entidad. Foto: Omar Contreras / EL UNIVERSAL

En Tapachula, Chiapas, con voz entrecortada, jóvenes adolescentes y mujeres adultas, con valor y dignidad, denunciaron abusos sexuales y violencia que sufrieron por parte de familiares y parejas en alguna etapa de sus vidas, pero que por miedo y vergüenza callaron.

En Reynosa, Tamaulipas, entre lágrimas y gritos de impotencia, Lucía exigió a las autoridades localizar a Carlos “O”, su entrenador de atletismo y quien en marzo de 2023 abusó sexualmente de su hermana, que tenía cinco años.

“Habrá justicia porque mi hermana era una niña; nunca nos dijo lo que estaba sufriendo porque él era mi entrenador, era una persona cercana a la familia. Él se fue de la ciudad. Yo sé que no estás en paz, Carlos, sé que vas a ver esto porque cada año tu familia es espectadora de mis historias, aquí estoy”, dijo Lucía entre llanto.

En Hidalgo, el colectivo feminista Aquelarre Cihuacóatl hizo una campaña digital con imágenes de monumentos y espacios públicos intervenidos con consignas como “Ni una más” y “Nos queremos vivas”. Denunciaron que una pared pintada suele provocar más indignación que cientos de mujeres violentadas cada año.

En Ecatepec, Estado de México, la marcha se realizó bajo la consigna “La periferia existe porque resiste”, y el lema principal de descentralizar la lucha feminista.

Movimientos similares se realizaron en ciudades de Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Jalisco, Baja California, Sonora, Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua, Nuevo León, entre otros estados.