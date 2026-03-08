Detienen a nueve hombres por causar destrozos en edificio de Gobierno de CDMX; eran ajenos a la marcha del 8M

La Secretaría de Gobierno capitalina dio a conocer que nueve hombres fueron detenidos tras causar destrozos en el edificio de Gobierno del Zócalo, en donde despacha la mandataria capitalina, Clara Brugada.

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que los hechos ocurrieron tras la manifestación original con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M) y sin tener relación directa con la marcha de las mujeres.

Se trató de un grupo de aproximadamente 20 hombres que realizó destrozos en las puertas del Edificio de Gobierno, rompiendo algunas ventanas.

Enfrentamientos entre elementos de seguridad y manifestantes en el palacio de gobierno. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

“Estas personas eran totalmente ajenas a la movilización”, reiteró la dependencia a cargo de César Cravioto.

Ante estos hechos, precisó la Secgob, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) contuvieron la agresión para evitar mayores daños y proteger a las asistentes. Derivado de estos hechos, nueve hombres fueron detenidos, seis remitidos al Ministerio Público y los tres restantes ante el Juez Cívico.

Gobierno capitalino reporta saldo blanco e incidentes aislados

Durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer (8M) en la Ciudad de México, se registraron algunos incidentes aislados, así como cuatro establecimientos con cristales rotos, dio a conocer la Secretaría de Gobierno capitalina.

De acuerdo con las autoridades, se detectó a un grupo de manifestantes que portaban capuchas e intentaban causar daños a un establecimiento sobre avenida Juárez. Se les dio seguimiento hasta la avenida 5 de Mayo, y tras ser encauzadas por personal policial hacia una zona donde no pusieran en riesgo al resto de las manifestantes, se les retiraron diversos objetos con los que podrían agredir.

En otro momento de la manifestación, personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para encauzar a un grupo de manifestantes que cruzó una puerta de las vallas colocadas al exterior de la Catedral, en el Zócalo capitalino, donde se les exhortó a desalojar el lugar y evitar que causaran daños. No se registraron personas lesionadas, de acuerdo con la dependencia.

En una tarjeta informativa en la que se reiteró que hubo saldo blanco y participación de 120 mil mujeres, la Secretaría de Gobierno de la CDMX, indicó que la jornada de este domingo, la jornada se desarrolló de manera pacífica.

“En general, la jornada se desarrolló de manera pacífica, permitiendo que las mujeres participantes marcharan con seguridad y tranquilidad para expresar y reivindicar sus derechos y su lucha”, precisó la dependencia.

Durante el día, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas, de las cuales 73 fueron civiles y 14 elementos de la SSC, quienes presentaron situaciones menores y fueron atendidas en el lugar.

