Mérida, Yucatán.- Un ejemplar de ocelote fue auxiliado, tras ser víctima de un atropellamiento en la vía Sisal–Hunucmá.

El reporte fue posible gracias a la intervención de ciudadanos que notificaron el incidente, lo que derivó en una movilización inmediata para salvaguardar la vida del felino.

En un esfuerzo por garantizar la supervivencia del animal, se gestionó la atención de un médico veterinario especialista de la Veterinaria ‘Ook, quien brindó los primeros auxilios en el lugar.

Trasladan ocelote al Parque Zoológico del Bicentenario Animaya. Foto: Especial

Tras el reporte inicial, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán intervino con prontitud, activando los protocolos establecidos para especies silvestres en riesgo en coordinación con autoridades federales de PROFEPA, SEMARNAT y la organización Pronatura.

El ejemplar fue llevado al zoológico Parque Zoológico del Bicentenario Animaya, donde continúa recibiendo atención médica especializada para su recuperación.

Autoridades y especialistas hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución en las carreteras de la región, con el fin de proteger a la fauna silvestre que habita en la zona.

