Más Información

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Reforma electoral avanza en comisiones de San Lázaro; Verde y PT votan en contra

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Aureliano Hernández Palacios, economista y maestro en Políticas Públicas; es el nuevo titular de la Auditoría Superior

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Activan Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; hay restricciones vehiculares

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Adán Augusto López evita a medios de comunicación en el Senado; "ya no doy entrevistas", dice y huye en taxi

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Avanza en Senado fin a pensiones doradas; oposición advierte sobre retroactividad y parcialidad de reforma

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Socio de Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”, pagó eventos de precampaña de Adán Augusto, cuando éste era “corcholata”

Mérida, Yucatán.- Un ejemplar de fue auxiliado, tras ser víctima de un atropellamiento en la .

El reporte fue posible gracias a la intervención de que notificaron el incidente, lo que derivó en una movilización inmediata para salvaguardar la vida del felino.

En un esfuerzo por garantizar la supervivencia del animal, se gestionó la atención de un médico veterinario especialista de la Veterinaria ‘Ook, quien brindó los primeros auxilios en el lugar.

Trasladan ocelote al Parque Zoológico del Bicentenario Animaya. Foto: Especial
Trasladan ocelote al Parque Zoológico del Bicentenario Animaya. Foto: Especial

Lee también

Tras el reporte inicial, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán intervino con prontitud, activando los protocolos establecidos para especies silvestres en riesgo en coordinación con autoridades federales de PROFEPA, SEMARNAT y la organización Pronatura.

El ejemplar fue llevado al zoológico Parque Zoológico del Bicentenario Animaya, donde continúa recibiendo atención médica especializada para su recuperación.

Autoridades y especialistas hicieron un llamado a los conductores a transitar con precaución en las carreteras de la región, con el fin de proteger a la fauna silvestre que habita en la zona.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]