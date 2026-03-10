La volcadura de una camioneta Nissan, en el tramo Tres Casas a la cabecera municipal de Simojovel, dejó dos personas sin vida y ocho lesionadas, una de ellas, en estado grave, que tuvo que ser traslada vía aérea para recibir atención especializada en el Hospital de las Culturas de esta esta ciudad.

Fuentes de socorro informaron que esta mañana, que la camioneta Nissan con placas DG-1100-G, que circulaba de la comunidad Tres Casas a la cabecera municipal de Simojovel, en el norte de Chiapas, volcó cuando el conductor de la unidad perdió el control.

Como consecuencia, dos personas perdieron la vida y ocho más resultaron con lesiones, pero uno de los lesionados, de 37 años de edad, que presenta varios traumatismos y fracturas en varias partes del cuerpo, tuvo que ser trasladado en un helicóptero de Protección Civil desde el hospital básico comunitario de Simojovel, al Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas.

Los demás heridos permanecen internados en el hospital básico comunitario de Simojovel, informó la Secretaría de Protección Civil.

Del conductor de la unidad no se sabe nada hasta ahora.

Hasta el lugar de la volcadura llegaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Estatal, así como peritos y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito.

Los cuerpos de los dos fallecidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

