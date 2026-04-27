La celebración del Día de la Niña y el Niño dejará en México beneficios económicos estimados en 37 mil 500 millones de pesos, un crecimiento de 5% frente a 2025, informó ayer la Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

La Confederación también estimó que esta fecha beneficiará a 3.6 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo.

Entre los giros más favorecidos estarán jugueterías, tiendas de electrónicos, dulcerías, chocolaterías, comercios de ropa, alimentos y bebidas, restaurantes, cines, parques, experiencias familiares y comercio local, de acuerdo con el comunicado del organismo.

La Concanaco señaló que el 30 de abril se consolida como una de las celebraciones familiares con mayor impacto para las micro, pequeñas y medianas empresas, los negocios familiares y la economía de las comunidades.

“El Día de la Niña y el Niño es una celebración familiar, pero también una fecha clave para la economía local. Cada regalo, cada comida, cada salida al cine, al parque o al restaurante fortalece a los negocios que todos los días levantan la cortina en México”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la confederación.

El organismo destacó que la derrama se distribuirá en comunidades, colonias, mercados, plazas comerciales, corredores turísticos y centros de consumo, donde los negocios familiares esperan aumentar ventas, atraer clientes y sostener empleos.

Según la Confederación, en México existen 6.1 millones de empresas y negocios familiares, que representan 99.8% del total de unidades económicas del país.

Además, el país cuenta con más de 38.8 millones de hogares y más de 36.1 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, equivalentes a 28% de la población total.

En este contexto, la Concanaco destacó que “fechas de alto consumo familiar como el Día de la Niña y el Niño son estratégicas para fortalecer el mercado interno y el comercio formal”, en un país donde más de 50% de la actividad es informal.

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