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El primer ministro canadiense, , destacó que en su comunicación con la presidenta mexicana analizaron la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ().

Además, "el primer ministro Carney agradeció a la presidenta Sheinbaum el apoyo y la cooperación de México tras la trágica muerte de un ciudadano canadiense en el de , cerca de la Ciudad de México, a principios de esta semana".

En un comunicado, se menciona que "acordaron trabajar en estrecha coordinación para abordar las prioridades y los desafíos económicos comunes, y brindar mayor certeza, seguridad y prosperidad a sus pueblos".

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Se añade que "los líderes analizaron oportunidades para ampliar la colaboración en áreas estratégicas como minerales críticos, tecnologías limpias, energía y manufactura avanzada" En este sentido, celebraron la firma de un memorando de entendimiento sobre seguridad sanitaria industrial y biofabricación para fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro farmacéutico".

Se agrega que "el primer ministro y la presidenta también destacaron los progresos realizados a través del , incluyendo el apoyo a una mayor colaboración en materia de corredores marítimos, comercio transfronterizo e innovación y tecnología".

En el comunicado se menciona que "destacaron los resultados de la exitosa Misión Comercial de Canadá a México, realizada a principios de este año, que dio lugar a más de 20 nuevas alianzas y " El primer ministro Carney dio la bienvenida a la próxima misión comercial de México a Canadá, encabezada por el secretario de Economía de México, ".

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Además, "los líderes abordaron temas regionales, incluida la situación humanitaria en " Intercambiaron puntos de vista sobre los esfuerzos en curso para apoyar al pueblo cubano, incluso mediante la coordinación con socios internacionales".

También esperan "con ilusión la este verano, la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países (Canadá, México y Estados Unidos), que se prevé que aporte 2 mil millones de dólares a la economía canadiense".

Finalmente, acordaron mantenerse en estrecho contacto.

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