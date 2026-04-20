La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la expriista Alejandra del Moral al frente de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y por la ayuda humanitaria que ha enviado el gobierno de México a Cuba.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró el apoyo de nuestro país a la isla.

“Estamos trabajando con ellos en varios temas, no quisiera hasta seguir avanzando poderlos detallar. Una parte tiene que ver con AMEXCID. AMEXCID es la Agencia de cooperación de México con otros países.

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“Lo lleva Alejandra del Moral, ella ha estado muy en contacto con los cubanos, ha estado haciendo un excelente trabajo, la verdad. Ella se ha encargado de toda la ayuda, el envío de toda la ayuda humanitaria.

“Incluso AMEXCID ya tiene sede en Cuba para poder facilitar la llegada humanitaria y se ha estado en el envío, tanto de alimentos como de otros insumos que requiere el pueblo cubano”, dijo.

Aseguró que con el gobierno de Miguel Díaz-Canel se avanza en los acuerdos comerciales.

En días pasados, Del Moral asistió a Palacio Nacional a un encuentro con la presidenta Sheinbaum, luego de que el gobierno cubano pidió al mexicano reservar toda la información relacionada con el envío de ayuda humanitaria.

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