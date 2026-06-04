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México cerró su preparación con una actuación convincente y un triunfo contundente de 5-1 sobre Serbia, en una noche en la que el equipo no solo mostró eficacia en el campo, sino también logró reconectar con la afición.
Con anotaciones de Johan Vásquez, Raúl Jiménez y dos autogoles provocados por la presión tricolor, el conjunto dirigido por Javier Aguirre reforzó su confianza de cara al arranque del torneo, donde tendrá su primer gran desafío ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
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El resultado no solo dejó buenas sensaciones en la cancha, también encendió el ánimo de la afición en redes sociales, donde los memes no tardaron en aparecer. Con creatividad y humor, los seguidores celebraron la victoria con imágenes y bromas
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