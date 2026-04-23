Rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) autorizó 398 marcas ligadas al evento deportivo.

Entre las que se otorgaron están las declaratorias de la Marca Famosa “FIFA” y el “Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA”, “México 2026”, “Estados Unidos 2026”, “Canadá 2026”, así como los nombres de las mascotas del mundial, entre otros.

En entrevista al término de la entrega de las marcas reconocidas a la FIFA, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo dijo que a esas se le suman mil 457 marcas que todavía están vigentes de mundiales pasados.

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Añadió que se hicieron cambios a la ley para poder castigar el ambush marketing, o marketing de emboscada, estrategia publicitaria donde una marca se asocia a un evento masivo para ganar visibilidad sin ser patrocinador oficial, además de que se llevan a cabo operativos para asegurar ropa y calzado deportivo pirata.

Recordó que se hicieron, en las últimas semanas, dos operativos para asegurar playeras, tenis y balones, entre otros productos deportivos, en Tepito y en el mercado Olimpia en la Ciudad de México.

Dijo que los artículos y ropa deportiva asegurada se destruirán en aproximadamente tres meses, ya que los dueños de esa mercancía no acreditaron la procedencia lícita de esos productos.

Operativo para localizar productos pirata en relación a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto en tres plazas ubicadas en calle Lázaro cárdenas.| Foto: Luis Camacho | El Universal

“En el caso particular de Tepito, vamos a seguir con los operativos, los 35 días del Mundial vamos a tener despliegue en los Fan fest, en los estadios para evitar que exista esta figura del mercadeo de emboscada (o ambush marketing), que es lo que está establecido en nuestra legislación a partir de la reforma que se publicó el 1 de abril de este año y bueno, por supuesto, desarrollamos las vistas de inspección que nos pidan las marcas en cualquier parte de la República Mexicana”, dijo.

Sobre los operativos dijo que harán cinco más antes del Mundial de Futbol 2026, ya que “la idea es que cada semana por lo menos tengamos un operativo en las tres ciudades donde va a estar el Mundial, pero evidentemente cualquier otra petición que tengamos por parte de las autoridades locales se atenderá”.

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Además, el nuevo marco legal pide asegurarse de no tener mercancía apócrifa que esté afectando a los patrocinadores del Mundial 2026 y que tampoco haya piratería.

En la ceremonia participaron la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial de Futbol México, Estados Unidos y Canadá 2026, Gabriela Cuevas, quien dijo que “la declaratoria de ‘Marca Famosa’ a la FIFA fortalece la certeza jurídica y reafirma el compromiso de México con la protección de una de las marcas más influyentes del mundo”.

En el evento estuvieron la directora general del Servicio Postal Mexicano "Correos de México", Violeta Abreu, y el Director General FWC26 México, Jurgen Mainka, entre otros.

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