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Tras el operativo contra mercancía pirata relacionada con el mundial, en el barrio de Tepito, la (FGR) aseguró que las acciones continuarán durante este año para incrementar las carpetas de investigación sobre esta problemática y obtener órdenes de cateo en la materia.

Mediante una tarjeta informativa, la institución reiteró su compromiso para colaborar en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para combatir con medidas significativas la falsificación y piratería de productos y servicios.

Anunció que conforme se obtengan resultados ministeriales, informará de manera oportuna y conforme el debido proceso lo permita.

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Señaló que su colaboración es derivada de los trabajos en materia de propiedad intelectual en el marco del T-MEC y en seguimiento al Reporte Especial 301 emitido anualmente por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.

Este jueves el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), en conjunto con la Policía Federal Ministerial, realizó un operativo en bodegas y locales del barrio de Tepito en el que aseguraron ropa y diversos artículos piratas alusivos al mundial de fútbol próximo a realizarse en el país.

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cdm/bmc

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