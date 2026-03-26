La FGR informó que la fiscal Ernestina Godoy Ramos acordó con empresarios fortalecer la certeza jurídica y el desarrollo de una estrategia integral para combatir la extorsión, centrada en la prevención, la atención a las causas y el fortalecimiento institucional.

Durante una reunión con más de 20 empresarios y líderes de cámaras empresariales de diversos sectores económicos, la titular de la Fiscalía General de la República dejó abierta la posibilidad de acercarlos con el Gabinete de Seguridad para que expongan sus inquietudes y sus propuestas, según informó la FGR en un comunicado.

Indicó que, en el encuentro realizado en el Club de Industriales de la Ciudad de México, la fiscal y los empresarios se pronunciaron por establecer una coordinación permanente entre autoridades y sector empresarial.

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Además de fortalecer el Estado de derecho y la certeza jurídica; la implementación de mecanismos de mediación para la solución de conflictos, que permitan una justicia más ágil y con menor impacto social y la implementación de una estrategia integral para combatir la extorsión.

De acuerdo con la FGR, la fiscal señaló que el país avanza en una estrategia de seguridad y gobernabilidad, y mencionó que combatirá la corrupción y la impunidad, mediante investigaciones sólidas, apegadas a derecho.

Asimismo, aseguró que Godoy Ramos informó que trabaja en la integración de un plan que será presentado próximamente ante el Senado de la República, el cual incorporará las propuestas y preocupaciones de los empresarios.

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Refirió que también se destacó que México vive un momento decisivo en el que convergen los esfuerzos del gobierno y del sector empresarial para impulsar el crecimiento con estabilidad.

Agregó que en el encuentro participó el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, quien subrayó que la educación constituye un pilar fundamental para la construcción de la paz y la prevención de la violencia, al generar oportunidades, fortalecer valores y contribuir a la cohesión social.

“La educación es la base para construir una sociedad más justa, con mayores oportunidades y mejores condiciones de seguridad para todas y todos”, dijo Contreras Castillo.

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En la reunión participaron diversos empresarios, entre ellos Eugenio Madero (Rassini), Laura Laviada (Santander), Pedro Rivera (Autlán), Máximo Vedoya (Ternium), Álvaro Fernández (Alfa), Cristina Porres (Grupo Porres), Alejandro Malagón (CONCAMIN), Nicolás Mariscal (Marhnos), Joaquín Vargas (MVS), Héctor Madero (Actinver), Juan Gallardo (Cultiba), José Mora (Estrella Blanca), Eduardo Sánchez Navarro (Questro), Dionisio Pérez Jácome (Volaris), Javier Treviño (Walmart), Guillermo Vogel (Tenaris), Daniel Servitje (Grupo Bimbo), Agustín Coppel (Grupo Coppel), Ricardo Dueñas (OMA), Abi Lijzstain (Grupo Traxión) y Pablo González Guajardo (Kimberly-Clark), entre otros.

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