Cuernavaca.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Ángel Urrutia Lozano, abrió la glosa del Primer Informe de Gobierno ante el Congreso de Morelos, donde enfrentó cuestionamientos sobre la eficacia de la estrategia estatal frente a una percepción de inseguridad que no cede.

Mientras el funcionario presumió un incremento presupuestal que alcanzó los mil 612 millones de pesos para 2026 y la recuperación de activos como el segundo helicóptero de la corporación, el presidente de la Mesa Directiva, Isaac Pimentel Mejía, sentenció que los retos siguen golpeando la vida cotidiana de los morelenses.

Urrutia Lozano basó su defensa en el avance tecnológico al reportar el crecimiento de la red de videovigilancia de 560 a 933 cámaras y el fortalecimiento de los Arcos de Seguridad, además de la proyección de un nuevo cuartel en la zona oriente y un Centro Penitenciario Femenil.

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Foto: Especial

Sin embargo, las bancadas del PAN, PRI, PT y Morena centraron sus interrogatorios en la falta de resultados específicos en municipios con alta incidencia delictiva, la efectividad real del Plan de Seguridad Universitaria y el estancamiento de la Alerta de Violencia de Género.

Urrutia se apoyó en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para señalar que de enero a diciembre de 2025 se registró una disminución en delitos como el homicidio doloso que bajó 24.6 por ciento; el feminicidio, 30 por ciento; robo en transporte, 56.3 por ciento y robo a transeúnte, 20 por ciento, entre otros.

También citó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a septiembre–diciembre de 2025, cuyos indicadores registran la percepción de inseguridad en la zona metropolitana de Cuernavaca con una disminución de cuatro puntos porcentuales, al pasar de 84.2 a 80.2 por ciento.

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