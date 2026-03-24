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Guanajuato.- Después de siete años, el Instituto de Formación Policial (Infospe) se acabará de construir en los límites de los municipios de Celaya y Villagrán en mayo.
El secretario de Seguridad y Paz del Estado, Juan Mauro González Martínez, informó que hay avances importantes. “Se va a entregar el Infospe y no solamente va a funcionar como una escuela de capacitación, también ahí se destinarán áreas para que podamos fortalecer la Secretaría”.
Dicho lugar cuenta con 50 hectáreas, y poseerá aulas, cuartos de docentes, gimanasio, 100 habitaciones, salas de juicios orales, campos de futbol, pista de atletismo, alberca, campo de tiro y espacios de recreación.
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El exgobernador de Guanjuato, Diego Sinhue colocó la primera piedra y comentó que la mejor forma de combartir al crimen es "estando cerca". Se había calculado que abriría en su administración, pero debido a la pandemia de Covid-19 se retraso.
En marzo de 2019, policías estatales y la Secretaría de Marina (Semar) entraron al poblado desde donde operaba José Antonio Yépez Ortiz "El Marro", fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima. Aseguraron residencias y vehículos a través del operativo “Golpe de Timón”, y cinco meses después lograron la captura de este capo.
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dft/LL
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