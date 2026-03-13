Para fortalecer las acciones de alfabetización y abatimiento del rezago educativo en México, la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea), firmaron un convenio de colaboración para brindar atención educativa al 3. 8% de la población que no sabe leer ni escribir.

“Las instituciones de educación superior han asumido históricamente un compromiso con el desarrollo social del país y ahora, mediante este instrumento de colaboración, se abre una valiosa oportunidad para que las y los estudiantes universitarios participen de manera solidaria en tareas de alfabetización y acompañamiento educativo dirigidas a personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica”, dijo Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Anuies.

Precisó que lo que se busca es que la comunidad estudiantil ayude a conformar círculos de estudio, puntos de encuentro o plazas comunitarias, con el fin de brindar la atención educativa que requiere este sector de la población para abatir el rezago educativo y transformarlo en un aprendizaje de toda la vida.

Lee también Sheinbaum analiza mover elección judicial y revocación de mandato al 2028; podría presentar propuesta de modificación el lunes

Precisó que las y los estudiantes de las instituciones de educación superior asociadas se capacitarán y desempeñarán como personas voluntarias prestando su servicio social o prácticas profesionales, conforme a los Lineamientos de Operación vigentes del Programa de Servicios de Educación para Adultos.

“El objetivo de este acuerdo es alfabetizar y reducir el rezago de personas no saben leer ni escribir, enfocándose en la campaña: “El Poder de Alfabetizar”, esfuerzo conjunto con el que se pretende convertir a México en un territorio libre de analfabetismo, ofreciendo mejores oportunidades de vida”, externó.

En el Salón Iberoamericano de la Secretaría de Educación Pública, el titular de la dependencia, Mario Delgado, destacó que vivimos en un mundo de grandes avances tecnológicos y transformaciones que convocan a que los jóvenes universitarios alfabeticen. “Es un acto de encuentro humano, es algo que nos urge en medio de un entorno digital”, aseguró.

Lee también Sheinbaum descarta mal desempeño en relevo del general Óscar Rentería Schazarino; "es un cambio importante que tenía que haber”, dice

El titular de la SEP resaltó la participación de las y los jóvenes universitarios en esta fuerza de transformación para la sociedad, porque la alfabetización es un compromiso nacional y causa compartida entre gobierno, universidades y sociedad.

Comentó que hay que ver a la alfabetización como un acto democrático, de derecho, de justicia social y de proyecto de nación, es un llamado nacional a erradicar el rezago educativo.

Por su parte, Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), precisó que las Instituciones de Educación Superior públicas se encuentran en un momento de reconfiguración y ahora son espacios de correspondencia, espacios para demostrar el potencial de las universidades.

Lee también Gobierno federal impulsa obras carreteras e hidráulicas en Colima; contempla inversión de 10 mil mdp

Dijo que no solo basta con lograr que las personas puedan leer y escribir, debe acercarse la mano solidaria y el conocimiento de las universidades a la sociedad. Con este acuerdo, añadió, las IES pueden fungir como nodos para que nadie se quede atrás. Es momento de sumarnos a estas acciones, señaló.

Armando Contreras Castillo, director general del Inea, reconoció las voluntades para alfabetizar al país y destacó la participación de la Anuies al sumarse a este esfuerzo y desafío. Se trata, dijo, de poner en marcha un programa que integre a la sociedad y profundice el cambio social.

Expresó que el desarrollo de la educación es responsabilidad de la sociedad, no solo del gobierno, y en el INEA están conscientes y trabajan en las necesidades de las personas, porque aún queda un 3.8 % de la población en México que no sabe leer ni escribir “y ese es nuestro reto más grande y complejo”.

Lee también Sheinbaum celebra inicio de conversaciones entre Cuba y EU; "es indispensable que haya diálogo", señala

Contreras Castillo indicó que a través de 26 institutos con los que cuenta el Inea, se trabaja en la ampliación de espacios para atender a las y los mexicanos que aspiran a seguir estudiando. “Tenemos la meta de alfabetizar a 100 mil mexicanos al mes de agosto del presente año”, para tener con ello un país alfabetizado, indicó.

En el acto, Ingrid Vaneli Colin Vergara, alfabetizadora del Instituto Tecnológico de México compartió su testimonio de cómo enseña a través del Programa “Enseñar a leer y escribir”.

Como parte de esta estrategia, se utilizarán mediadores/alfabetizadores para atender a la población; esta acción se alinea con la estrategia nacional para apoyar a sectores marginados y fortalecer la educación.

Lee también En casi año y medio han asegurado más de 4 toneladas de droga en Colima; hay varios objetivos prioritarios detenidos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/apr