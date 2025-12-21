El tráfico aéreo de pasajeros entre México y Estados Unidos, uno de los más importantes a escala mundial, está resintiendo la incertidumbre por las políticas migratorias de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, así como la caída de las remesas, coinciden analistas consultados por EL UNIVERSAL.

Entre enero y octubre, el flujo llegó a 32.8 millones de usuarios y fueron 81 mil menos que en el mismo periodo de 2024, señala la información más reciente de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sin embargo, el volumen de operaciones alcanzó 251 mil 793 vuelos y representó un incremento de 4% durante el mismo periodo, lo que significa que los aviones van más vacíos debido a una menor demanda para viajar entre ambos países.

El consultor independiente de aviación, Fabricio Cojuc, comenta que el factor de ocupación de los aviones entre las dos socios comerciales se redujo 10%.

“El número de vuelos se ha mantenido o crecido por parte de las aerolíneas, no obstante, el mercado se ha suavizado o hay una demanda presionada”, explica.

“Han decidido mantener el número de operaciones estable probablemente porque son rutas donde han encontrado históricamente una buena cantidad de ingresos y rentabilidad, y también para evitar que entren competidores”.

En su opinión, la gente que viaja entre México y Estados Unidos pospone sus viajes por temor a que pudieran toparse con una situación incómoda.

La mayor pérdida está en la ruta Chicago-Cancún, cuya contracción fue de 15%; seguida de la correspondiente a Los Ángeles-Guadalajara, con una disminución de 8.6%, según la información más reciente disponible en la AFAC.

Las rutas Dallas-Cancún y Ciudad de México-Houston cayeron 5% en ambos casos; mientras Cancún-Atlanta transportó 2% menos pasajeros, y Houston-Cancún bajó 0.4%.

Puerto Vallarta también perdió usuarios internacionales este año y se debe al menor tráfico entre México y Estados Unidos, ya que este último contribuye con 73% del flujo aéreo internacional que arriba al país.

Gráfica: Elaboración propia

Tarifas más altas

El director de Análisis Fundamental de Consumo en Actinver, Antonio Hernández, coincide en que la caída en el tráfico de pasajeros se explica en gran medida por el sentimiento de cautela que generaron las políticas migratorias en Estados Unidos desde principios de año.

“En ese momento, algunas aerolíneas mencionaron que la curva de reservaciones era limitada ante una menor reservación anticipada de vuelos, principalmente en viajeros con un perfil transfronterizo”, comenta.

“Adicionalmente, la racionalización en flota de aviones también ha generado factores de ocupación relativamente bajos, pero compensados por tarifas más altas”, añade.

Grupo Aeroportuario del Pacífico informó en sus resultados financieros a septiembre que la demanda de vuelos tuvo una desaceleración en rutas directas hacia Estados Unidos como Guadalajara-Chicago, Guadalajara-Sacramento y El Bajío-Los Ángeles, pero también en vuelos que pasan por Tijuana, debido a las políticas migratorias en la Unión Americana.

Remesas y superpeso

Además de las políticas migratorias que cambian sin previo aviso, el envío de remesas hacia México cayó a su nivel más bajo desde 2009, lo que desincentiva la planeación de viajes para visitar parientes o amigos en el país que gobierna Trump.

Cojuc expone que gran parte de la actividad económica de los estados del centro, como Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Guerrero, dependen de las remesas.

“Parte de las remesas se utiliza para ir a visitar a los parientes y si está cerrándose la llave del dinero y el peso está más fuerte frente al dólar, dejas el viaje para otra ocasión porque no te alcanza”, dice.

Otro factor que está afectando los viajes hacia Estados Unidos es la desaceleración económica, debido a que la población que no recibe remesas está enfrentando una economía estancada y prefiere cuidar su dinero.

Cojuc considera que la recuperación del tráfico en los próximos meses es muy baja por las políticas migratorias.

“Si no hay un cambio, este mercado seguirá sufriendo de una baja demanda y un bajo factor de ocupación que eventualmente llevará a menores ganancias para las aerolíneas”, apunta.

Por su parte, Antonio Hernández calcula que la mejora en el mercado transfronterizo será gradual.

“En datos de usuarios por parte de aerolíneas a noviembre, se observa recuperación en tráfico de pasajeros y factores de ocupación más elevados comparados con los primeros meses del año, esto ante una disminución en la cautela por parte de viajeros relacionado al tema migratorio”, indica.

“El cierre del año mantendrá dicha tendencia positiva y hay catalizadores favorables en 2026 como el Mundial, el avance en las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y una mejora en la confianza del consumidor”, concluye.