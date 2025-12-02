Pese al ambiente hostil en contra de los migrantes mexicanos, sobre todo en Chicago, Illinois, las remesas que envían los paisanos que viven en el exterior, principalmente desde Estados Unidos, repuntaron en octubre respecto al mes previo.

Datos del Banco de México (Banxico) mostraron que durante el décimo mes del año los envíos de dinero que mandan a sus familiares en sus lugares de origen sumaron 5 mil 635 millones de dólares.

El monto mensual significó un aumento de 0.96% respecto a septiembre, mencionó Banco Base en un análisis que pone de manifiesto que estas transferencias siguen afectadas por el temor a las deportaciones de la población sin papeles, pues en octubre aumentó 67.6% el número de personas bajo arresto por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EU (ICE, por sus siglas en inglés).

Además, las remesas se mantuvieron arriba del techo de 5 mil millones de dólares y superaron el monto de los dos meses previos (agosto y septiembre), cuando alcanzaron 5 mil 587 y 5 mil 216 millones de dólares, respectivamente.

Sin embargo, el dato significó una disminución de 1.7% si se compara con el mismo mes de 2024, cuando México captó 5 mil 723 millones de dólares.

Con ello, acumularon siete meses consecutivos a la baja, racha iniciada en abril pasado, destacó BBVA México en un reporte.

De abril a octubre de este año las remesas sumaron 37 mil 91 millones de dólares, cifra 2.7% inferior o 2 mil 917 millones menos que los 40 mil 8 millones de dólares reportados en igual periodo de 2024.

No obstante, la caída no fue tan pronunciada respecto al desplome de 5.2% que registraron en junio pasado, en el momento más álgido de las redadas en Los Ángeles, California, mismas que ahora están más presentes en Chicago.

Ello se debió a que los paisanos aumentaron el número de envíos, al pasar de 13.1 millones de septiembre a 13.9 millones de operaciones. También mejoraron el promedio de envío a 403 dólares, contra 396 dólares un mes antes.

En efectivo y en especie el monto promedio fue superior, al registrar una cantidad de 459 dólares, que se compara a favor con un total de 394 dólares en septiembre.

De manera acumulada en este año, los migradólares ascendieron a un total de 51 mil 344 millones de dólares, una baja de 5.1% respecto a los 54 mil 90 millones de dólares de enero a octubre de 2024.

BBVA detalló que durante el presente año 50.1% de las remesas electrónicas que llegaron a México fueron depositadas en alguna cuenta de débito o de ahorro, mientras que 49.9% fueron pagadas en efectivo en ventanillas bancarias.

Destacó que, por primera vez en cinco años, desde que empezó a llevarse el registro, más de la mitad de las remesas ya se depositan en una cuenta, una tendencia que continuará creciendo.

Banco Base resaltó que las remesas pagadas en pesos mostraron una pérdida de valor anual de 8.04% ante un tipo de cambio apreciado en 6.48%, afectando el poder adquisitivo de la población beneficiada con dichos flujos.

Empeoran proyecciones

Por separado, analistas encuestados por Banxico rebajaron su pronóstico para la economía nacional para este y el siguiente año debido a los problemas de inseguridad pública y a la inflación.

Sin embargo, se vieron un poco más optimistas que el propio instituto central, que ajustó a 0.3% la semana pasada en el Informe Trimestral de la Inflación su estimación para 2025, desde un nivel previo de 0.6%.

Así, el consenso de 42 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero revisó a la baja de 0.50% a 0.40% su expectativa este año.

Asimismo, creció de 30.65% a 42.22% la probabilidad de que se observe una reducción en el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) real en el primer trimestre de 2026 respecto al último tramo del año que está por terminar.

Lo anterior debido a que problemas de gobernanza son el principal obstáculo, en donde la inseguridad pública es primer lugar seguido de la falta de Estado de derecho.