La cantante estadounidense Olivia Rodrigo criticó duramente al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) por utilizar sin autorización su canción “All-American Bitch” en un video que promueve la “autodeportación” de personas indocumentadas.

El clip, difundido en redes oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mostraba imágenes de agentes deteniendo migrantes mientras sonaba el tema.

Luego, el montaje cambiaba de tono para mostrar escenas de personas “optando” por regresar a sus países, acompañadas por el mensaje: “Márchese ahora mismo y autodepórtese usando la aplicación CBP Home. Si no lo hace, afrontará las consecuencias”.

“No utilicen mis canciones para difundir su propaganda racista y de odio”, reaccionó Rodrigo en sus redes sociales en una publicación retirada poco después.

En respuesta, un portavoz del gobierno estadounidense defendió la campaña y sugirió que Rodrigo debería “agradecer” el servicio de los agentes. Redacción