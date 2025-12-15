La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que la economía de México “está muy fuerte” y “vamos a ir mejor”, gracias al cambio de modelo económico que se dio en el gobierno pasado.

En su conferencia mañanera de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo auguró que 2026 “va a ser un buen año” y confió en que en la revisión del T-MEC le irá bien a nuestro país, pese a diferencias.

“Está muy fuerte la economía de México, por más que haya algunos que digan que no, tiene una enorme fortaleza la economía nacional, y es gracias también al cambio de modelo. El próximo año ya vamos a hacer algunos informes o avisos, noticias, de cómo se incrementa la inversión pública a través de distintos instrumentos y eso va a fortalecer más todavía. Entonces vamos bien y vamos a ir mejor”, expresó.

Recalcó que hay empresas que quieren invertir en México y no se tiene información de alguna que se retire.

“Pienso que en la revisión del Tratado nos va a ir bien, con sus diferencias a lo mejor en algún momento, pero nos va a ir bien porque es muy importante que se mantenga el Tratado. Y lo sabe Estados Unidos y nosotros, y obviamente Canadá”, dijo.

“Además todo lo que estamoshaciendo en el país para fortalecer el mercado interno, también va a representar un apoyo para la economía nacional, más todos los apoyos del Bienestar, más el aumento al salario mínimo, más el anuncio de 40 horas, más todo lo que estamos haciendo de inversión pública”, agregó.

apr