Más Información
Acusan a Citlalli Hernández de llamar a boicotear Totalplay de Salinas Pliego; "hablé de activismo frente a injusticias", revira
VIDEO: Reportan que piloto "secuestró" avión en el AICM para exigir que le pagaran; autoridades inician investigación
"Queremos cerrar este capítulo", dice Salinas Pliego al SAT; esperarán a enero a conocer fundamentos legales de adeudo fiscal
New York Times destaca rol de Harfuch en el combate del narco; resalta intercambio de inteligencia con EU
En operativo, cae secuestrador "El Chuleta" en Morelos; detienen a otros 38 generadores de violencia
Grupo presuntamente ligado al CJNG se adjudica ataque con explosivos a patrulla de la Policía de Zacatecas
El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró este sábado que Estados Unidos ha propuesto una reunión con los negociadores de Kiev y Moscú en Miami, donde prosiguen los contactos para intentar encontrar una salida a la contienda.
Washington "ha propuesto, por lo que sé, el siguiente formato: Ucrania-Estados Unidos-Rusia", indicó, y añadió que los representantes europeos podrían estar presentes igualmente.
"Sería lógico mantener dicha reunión conjunta (...) una vez que hayamos tenido conocimiento de los posibles resultados de las reuniones ya celebradas", añadió.
Lee también Fin de la guerra depende de Ucrania y sus aliados occidentales, afirma Putin; prevé "nuevos éxitos" antes de que termine el año
Miami alberga desde el viernes una nueva ronda de conversaciones en las que participa una delegación ucraniana dirigida por Rustem Umerov, y a la que debe sumarse el emisario ruso Kirill Dmitriev, quien dijo estar volando a Florida.
El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ejercen de mediadores, en este encuentro en el que participan también Francia, Reino Unido y Alemania.
La participación de rusos y europeos en estas conversaciones en Florida marca un paso adelante respecto a la etapa anterior, en la que los norteamericanos mantuvieron negociaciones separadas con cada parte en diferentes lugares.
Al menos 5 yihadistas del Estado Islámico mueren en bombardeos de "represalia" de EU en Siria; ataca más de 70 objetivos
sg/mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]