Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que invitó a los líderes de Kazajistán y Uzbekistán a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en diciembre de 2026 en Miami (Florida).
Trump explicó su decisión en la plataforma Truth Social tras sostener “dos maravillosas conversaciones telefónicas” con el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, y el uzbeko, Shavkat Mirziyóyev.
“Estados Unidos será anfitrión de la Cumbre del G20 el próximo año, e invitaremos a ambos líderes a acompañarnos en este importante evento, que tendrá lugar en Miami”, detalló el líder republicano.
Trump afirmó que “la relación con ambos países es espectacular” y reveló que conversaron sobre “la importancia de pacificar los conflictos actuales y de fortalecer el comercio y la cooperación”.
Ambas naciones centroasiáticas se suman a Polonia como países invitados especiales a la cumbre del G20, que reúne a las principales economías del mundo y se celebrará los días 14 y 15 de diciembre de 2026 en el Trump National Doral Miami, un complejo turístico propiedad del presidente en Florida.
Estados Unidos busca en países de Asia Central como Kazajistán y Uzbekistán una fuente alternativa a China de tierras raras, al ofrecer a esos países un incremento de las inversiones a cambio de materias primas.
El pasado noviembre, Trump recibió en Washington a sus homólogos de Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán para estrechar lazos y anunciar inversiones.
Con Kazajistán pactó la explotación conjunta del mayor yacimiento de wolframio (tungsteno) no desarrollado del mundo y con Uzbekistán alcanzó un acuerdo enfocado igualmente en la extracción de tierras raras.
