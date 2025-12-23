El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los nuevos archivos del gobierno sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein contiene afirmaciones "falsas y sensacionalistas" contra el presidente Donald Trump.

"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.

"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.

