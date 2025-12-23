Más Información
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los nuevos archivos del gobierno sobre el difunto delincuente sexual Jeffrey Epstein contiene afirmaciones "falsas y sensacionalistas" contra el presidente Donald Trump.
"Algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020", dijo el Departamento de Justicia en X, sin especificar a cuáles acusaciones se refiere.
"Si tuvieran un ápice de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump", señaló el departamento que oficia de fiscalía federal.
sg/mcc
