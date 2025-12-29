Más Información

La presidenta cuestionó a la Fiscalía de Veracruz por la imputación de terrorismo al periodista , y mencionó que este delito nunca se ha usado en nuestro país.

En su conferencia mañanera de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que la Fiscalía de Veracruz que explique por qué usa este delito en contra del reportero de nota roja, además que aseguró que hay .

“Tendría que explicarlo la Fiscalía de Veracruz. No ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca. Entonces tiene que explicar la Fiscalía por qué usa este delito. Segundo: libertad de expresión por encima de todo.

“Tercero: Si hay un delito que haya cometido esta persona, aun cuando sea periodista, o sea un delito probado, real, pues en todo caso tiene que explicarlo también la Fiscalía, que no tenga que ver evidentemente con su trabajo de periodismo”, agregó.

“Pienso yo que la Fiscalía de Veracruz tiene que aclarar; primero, por qué usa este delito que nunca se ha usado en México; segundo garantizar la libertad de expresión por encima de todo; y tercero, si esta persona está detenida por algún delito que cometió, pues tiene que aclararlo también la Fiscalía”, insistió.

Aseguró que ante el caso, la gobernadora estuvo en contacto con la secretaria de Gobernación,

