Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agradeció a Suiza el apoyo de la Confederación Suiza para la administración de las oficinas y bienes de México en Ecuador.

Esto, tras la suspensión de las relaciones diplomáticas con ese país por el asalto a la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024.

En Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión bilateral con el consejero federal y ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, a quien le agradeció este apoyo.

Lee también Diputados piden a Hacienda cobrar impuesto a electrolitos orales por sus altos niveles de azúcar

En junio de 2024, el Gobierno de México celebró un acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza, que establece que este país protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México en Ecuador, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas.

El convenio, fundamentado en la figura correspondiente prevista en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares—, tiene como objetivo salvaguardar los intereses de México en Ecuador.

Lee también José Ramón López Beltrán afirma que acusaciones sobre narco son para manchar su reputación

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em