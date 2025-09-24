Más Información

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agradeció a Suiza el apoyo de la Confederación Suiza para la administración de las oficinas y bienes de México en Ecuador.

Esto, tras la suspensión de las relaciones diplomáticas con ese país por el asalto a la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024.

En Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión bilateral con el consejero federal y ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, a quien le agradeció este apoyo.

En junio de 2024, el celebró un acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza, que establece que este país protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México en Ecuador, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas.

El convenio, fundamentado en la figura correspondiente prevista en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares—, tiene como objetivo salvaguardar los intereses de México en Ecuador.

