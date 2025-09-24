Más Información

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Criminalizar la migración es inadmisible"; Canciller De la Fuente hace un llamado en la ONU a defender derechos de migrantes

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

"Narda" se intensifica a huracán categoría dos; pronostican lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Noroña aclara que su casa en Tepoztlán no fue robada, sino la de la vecina; se llevaron chamarras, un salami y queso, informa

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Lo que se sabe de la ruta que siguieron los DJ colombianos, B-King y Regio Clown hacia el Edomex

Muere Roberto "Oso" Michorena, bajista original de Three souls in my mind

Muere Roberto "Oso" Michorena, bajista original de Three souls in my mind

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

México envía nota diplomática a EU por muerte de un mexicano en hospital tras detención

, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que criminalizar a la migración es inadmisible, además que las personas migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos.

Durante el Segundo Encuentro “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, en el marco del periodo 80 de sesiones de la A, el canciller De la Fuente señaló que la diplomacia y el multilateralismo deben también defender esos derechos.

“Criminalizar la migración resulta, sencillamente, inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer, también, la diplomacia y el multilateralismo”, expresó.

Lee también

Al destacar el diálogo en este encuentro, el secretario de relaciones exteriores dijo que todos los pueblos merecen un futuro más digno: “Y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos”.

En su participación, Juan Ramón de la Fuente señaló que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reafirma el compromiso de orientar la acción pública sobre las bases del Humanismo Mexicano, “el pensamiento que inspira la transformación de la vida pública de mi país”.

“Un modelo que coloca a la persona en el centro, y que entiende la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, la igualdad y la justicia social”, declaró.

Lee también

Llamó a proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales.

“¿Cómo construimos una comunidad internacional más democrática? Imposible imaginarla sin un multilateralismo más robusto. Por eso, México siempre se ha opuesto, desde hace 80 años, al derecho de veto que limita el ejercicio pleno de la democracia en las Naciones Unidas”, expresó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses