Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), declaró que criminalizar a la migración es inadmisible, además que las personas migrantes tienen derechos y las democracias deben defenderlos.

Durante el Segundo Encuentro “En defensa de la democracia: luchando contra el extremismo”, en el marco del periodo 80 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller De la Fuente señaló que la diplomacia y el multilateralismo deben también defender esos derechos.

“Criminalizar la migración resulta, sencillamente, inadmisible. Los migrantes tienen derechos y las democracias deben defender esos derechos, como lo deben hacer, también, la diplomacia y el multilateralismo”, expresó.

Al destacar el diálogo en este encuentro, el secretario de relaciones exteriores dijo que todos los pueblos merecen un futuro más digno: “Y eso solo lo pueden ofrecer las democracias sin extremismos”.

En su participación, Juan Ramón de la Fuente señaló que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reafirma el compromiso de orientar la acción pública sobre las bases del Humanismo Mexicano, “el pensamiento que inspira la transformación de la vida pública de mi país”.

“Un modelo que coloca a la persona en el centro, y que entiende la democracia como un compromiso permanente con la dignidad, la igualdad y la justicia social”, declaró.

Llamó a proteger los espacios cívicos y garantizar los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales.

“¿Cómo construimos una comunidad internacional más democrática? Imposible imaginarla sin un multilateralismo más robusto. Por eso, México siempre se ha opuesto, desde hace 80 años, al derecho de veto que limita el ejercicio pleno de la democracia en las Naciones Unidas”, expresó.

