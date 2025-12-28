Más Información

Autoridades reportan 15 heridos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; víctimas son trasladadas a hospitales cercanos

FGR abre investigación por descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca; buscan esclarecer las causas

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca; Sheinbaum reporta atención inmediata

Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

INAH reprende a Bad Bunny tras tocar pieza en el Museo de Antropología; el músico retiró la mano, afirma

Sheinbaum visita Parque Ecológico Lago de Texcoco; "es ahora un área natural protegida y no un aeropuerto inviable", afirma

Roma. La compañía estadounidense ha suspendido su proyecto Prime Air, cuyo objetivo era entregar paquetes ligeros mediante , en Italia y que estaba previsto iniciar en la primavera de 2026, debido a las disputas fiscales de la sociedad en el país, según algunos medios italianos.

La suspensión de Prime Air es el resultado de una “revisión estratégica” porque el entorno en el que opera la compañía en “no ofrece actualmente las condiciones necesarias” para sus objetivos a largo plazo, dijo Amazan en un comunicado publicado en la tarde del sabado.

La prueba piloto se presentó en 2023 y preveía la entrega de paquetes de hasta 2,5 kilogramos a una distancia máxima de 12 kilómetros desde el punto de partida. Amazon había comenzado las pruebas de vuelo en la región de Los Abruzos (centro).

Proyecto Prime Air. Foto: Amazon
Proyecto Prime Air. Foto: Amazon

El Ente de Aviación Civil (ENAC) dijo, tras recibir la notificación de Amazon, que la suspensión del proyecto “fue inesperada” y que se debió a “razones de política empresarial y como consecuencia de los problemas financieros que afectan al grupo”.

Según varios medios italianos, los problemas financieros citados están relacionados con la disputa con la Hacienda italiana por el impago de impuestos por valor de mil 200 millones de entre 2019 y 2021.

A principios de diciembre, Amazon llegó a un acuerdo con la Agencia Tributaria Italiana para resolver la disputa, pagando un total de 723 millones de euros.

En la nota, Amazon explicó que “a pesar de la colaboración y los avances positivos con las autoridades aeroespaciales italianas, el contexto general en el que se opera en Italia no ofrece actualmente las condiciones necesarias para nuestros objetivos a largo plazo para este servicio”.

“Nuestros proyectos de entrega con drones en y el avanzan positivamente, con vuelos de prueba y entregas comerciales que han demostrado ser eficaces y han tenido una excelente acogida entre los clientes”, añadió.

“Con más de 25 mil millones de euros invertidos en Italia en los últimos 15 años y más de 19 mil empleados directos en más de 60 ubicaciones en todo el país, seguimos atendiendo a nuestros clientes en Italia y ofreciéndoles una excelente experiencia de compra”, concluyó.

