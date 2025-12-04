Más Información

Con el objetivo de consolidar la colaboración entre Nuevo León y Amazon, el gobernador Samuel García sostuvo un encuentro con directivos de la empresa tecnológica en Arlington, Virginia, Estados Unidos.

En el encuentro, García Sepúlveda destacó la importancia de Amazon como socio estratégico en la transformación económica de Nuevo León, al señalar que la colaboración con empresas mundiales impulsa la innovación, fortalece la logística y abre nuevas oportunidades.

Por su parte, la empresa tecnológica detalló que se ha invertido en el estado más de 6 mil millones de pesos, lo que ha generado mil 500 empleos directos, dos mil indirectos y 500 inducidos; además de que se ha respaldado a más de dos mil 300 pymes locales.

Asimismo, enfatizó de que Nuevo León es punto clave para la expansión de la infraestructura logística y tecnológica en América del Norte.

La empresa informó que porndrá en marcha procesos especializados a través del Puente Colombia para agilizar y facilitar las operaciones de comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos, optimizar los tiempos logísticos, aumentar la eficiencia aduanal y consolidar al estado como un corredor transfronterizo más competitivo.

El gobernador reiteró la disposición de su gobierno para continuar impulsando proyectos que fortalezcan la competitividad, la atracción de inversiones y el crecimiento sostenible.

rmlgv

