Los Hermanos Calavera superaron las tragedias familiares para llegar a la lucha libre

Los Hermanos Calavera no sólo representan la continuidad de una gran dinastía de la lucha libre, también la reivindicación de un sueño que se negó a morir.

Los estetas, quienes ganan protagonismo en el Consejo Mundial de Lucha Libre, hablaron de cómo, con el respaldo familiar, vencieron el dolor y la tragedia para retomar un deporte que les llena el corazón.

Con el recuerdo fresco de sus tíos Oro y Plata, quienes impusieron un estilo bajo el nombre de Los Metálicos, superaron el resentimiento para volver al cuadrilátero.

“Las dificultades llegaron con el fallecimiento de nuestro tío Oro en 1993. Un golpe duro y nos distanciamos [de la familia]. Generaciones siguieron, pero con la muerte de nuestro abuelo y nuestro tío Plata había resentimiento hacia la lucha”, mencionó Calavera Jr. I.

Más allá de la forma dramática en la que su tío Oro perdió la vida en la Arena Coliseo, los hermanos recalcaron que, en su memoria, dan todo en el encordado.

“Nosotros pedimos oportunidades y, al iniciar los entrenamientos, la familia regresó para apoyarnos. Vimos sus luchas en videos y nos enamoramos de su estilo. El legado nos da un compromiso para darlo todo en el cuadrilátero”, dijo Calavera Jr. I.

Ahora, con la confianza en casa, los luchadores volvieron a abrir la puerta del deporte y recibieron la bendición de su abuela.

“Nuestra abuela, que vivió todos los fallecimientos, fue la que más se preocupó. Ella nos dice que le gusta vernos felices, pero todavía rechaza vernos en vivo. Siempre está atenta en la televisión”, finalizó Calavera Jr. II.