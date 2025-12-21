Los Hermanos Calavera por un 2026 de consolidación en el CMLL

Más Información

La Arena México no es sólo un inmueble: es un lugar lleno de historia, un escenario que respira gloria. Es el sueño de todo luchador, quien trabaja toda su vida para sentir el rugido de su público y pisar ese cuadrilátero.

“La primera vez en la Arena México fue el sueño cumplido. Nos imaginábamos desde niños bajando las escaleras de ese lugar para ir al ring. Recuerdo que ese día pasó por mi mente sentirme en la casa de la abuela, en la que jugué a eso”, mencionó Calavera Jr. II.

Tras un año extraordinario, Calavera Jr. I no espera menos para 2026: “Será fuerte para nosotros, tenemos el pensamiento de consolidarnos como estrellas del CMLL”.

