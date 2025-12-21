Los Hermanos Calavera, estrellas del ring y jóvenes empresarios

En el cuadrilátero, los Hermanos Calavera son sinónimo de entrega, pasión y espectáculo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Fuera del ring, los gladiadores decidieron, mientras cursan la carrera de finanzas, iniciar su camino como empresarios al crear una marca propia de camisetas, sudaderas y artículos deportivos.

“Todo surgió de una conversación y la idea era crear productos para toda la afición, con el objetivo de que la gente nos conociera más. Así nació KLK, marca de sudaderas, playeras y productos relacionados con la lucha libre. Es un área de oportunidad para ampliar las habilidades; con el apoyo de las redes sociales hemos crecido”, mencionó Calavera Jr. II a EL UNIVERSAL Deportes.

Los hermanos, quienes han ganado oportunidades en el encordado y escalado en las carteleras, recalcaron lo difícil de emprender en México, pero creen que la disciplina es clave para alcanzar el éxito.

“Es difícil emprender, empezamos de cero, aprendimos sobre sitios web y envíos, y eso nos permitió mejorar las habilidades adquiridas en la escuela. Ver todo lo que hemos avanzado es una gran recompensa para mi hermano y para mí. Hay que tener disciplina, el proceso no es nada fácil”, señaló Calavera Jr. I.

Con esa experiencia acumulada en los últimos meses, los estetas lanzaron un consejo a los jóvenes: seguir su instinto, tener su propio negocio y no temer al fracaso.

“Hay que encontrar un propósito y trabajarlo. Nos equivocamos muchas veces y es parte del proceso; esos errores no deben llevarte a pensar que no sirves. Entre más ganas tengas, las cosas se van dando”, finalizó Calavera Jr.