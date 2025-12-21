Los Hermanos Calavera y su doble vida universitaria

Detrás de todos los reflectores y las incontables arenas existe una vida paralela que pocas veces se cuenta dentro de la lucha libre.

Una doble vida que compartieron Los Hermanos Calavera, que además de mostrar su talento en el ring, buscan forjarse un futuro académico en la universidad.

“Seguimos estudiando, buscamos cumplir en todos los aspectos. Es pesado, pero nos gusta tanto que olvidamos el cansancio. Estudiamos finanzas; hay que dividirse en dos personas. Hay sacrificio, pero también tendrá su recompensa”, comentó Calavera Jr. II.

Los luchadores buscan la forma de estar presentes en las clases, pero las faltas son un problema; procuran ayudarse con trabajos y tareas.

“Es complicado, por las faltas. Hemos tenido mucho trabajo y debes hablar con los profesores. Al principio no tienen tanto problema, pero se acumulan. Tratamos de ayudarnos con las tareas y de organizar las giras como luchadores”, narró Calavera Jr. II.

Con el ritmo de su actividad deportiva, es normal que ambos presenten lesiones o golpes y tengan que mentir por respeto a su incógnita y al deporte.

“Le dices a los compañeros que te caíste de la bicicleta y de todo, para mantener la incógnita y respetar el deporte”, sentenció Calavera Jr. I.